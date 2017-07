Exclusiv: Crewit Resourcing îți oferă posibilitatea participării la un interviu în perioada 10-11 august 2017, în Bacău, unde vom avea disponibile locuri de muncă în domeniul construcțiilor, în Irlanda și UK

Crewit Resourscing, una dintre cele mai mari agentii de recrutare care colaboreaza cu marile companii din domeniul constructiilor in Irlanda si UK, iti ofera posibilitatea unui nou inceput professional, lucrul ce poate fi posibil prin prezentarea la sesiunea de interviuri care va avea loc in Bacau sau prin inregistrarea pe site-ul comaniei.

Cu recomandari excelente de-a lungul anilor, chiar de la infiintare, compania Crewit Resoursing este una din companiile care prezinta incredere si ofera seriozitate celor care au apelat la serviciile noastre. Bazati pe recomandarile pe care le avem, am hotarat sa organizam si la Bacau, pe durata a doua zile, o sesiune de recrutare a fortei de munca.



Istoria noastra de lucru cu echipe calificate si de calitate din domeniul constructiilor din Romania a fost excelenta si de aceea ne vom prezenta in Bacau pentru a recruta direct forta de munca de pe piata romaneasca.

Avand in vedere ca exista multe agentii de acest gen pe piata, unele dintre ele oferind doar promisiuni si nimic concret, agentia noastra doreste sa clarifice lucrurile de maxima importanta pentru toti cei care vor sa apeleze la serviciile noastre:

Nu se percepe nici o taxa pentru serviciile oferite de agentia Crewit Resourcing

Oferta noasta este ferma si veridica

Oferim consiliere pentru toate demersurile care trebuiesc urmate in vederea optinerii actelor necesare pentru a lucra in termeni legali in Uk si Irlanda

Angajam doar persoanele care sunt inregistrate si verificate in cadrul agentiei noastre.

Limba engleza nu este obligatorie, dar constituie un avantaj cunoasterea ei, cel putin la nivel conversational.

Desi principalul nostru target de recrutare este in domeniul constructiilor, agentia noastra incurajeaza prezenta la sesiunea de recrutare, chiar si in conditiile in care calificarile dumneavoastra nu sunt in acest domeniu sau nu sunteti inca sigur ca doriti relocarea.

Asteptam sa va prezentam oferta noastra, tuturor celor interesati, in zilele de 10 si 11 August 2017 la sesiunea noastra de recrutare, care va avea loc la Hotelul President din Bacau intre orele 08.30-18.00. Daca aveti prieteni, cunostinte care isi doresc o schimbare profesionala, nu ezitati sa ii invitati sa vi se alature.

Pentru a fi inregistrat in baza noatra de date este sufficient trimiterea datelor de contact si Cv-ul pe adresa : jobs@crewit.ie

Mai multe informatii va pot fi oferite de echipa noastra care se ocupa de recrutarea pe Bacau: Diana si Daniela (vorbitoare de limba romana si enleza) la numerele de telefon: +40 312295981 or +353 19020688.

Pentru mai multe informatii, nu ezitati sa vizitati site-ul nostru Crewit Irlanda http://crewit.ie/, Crewit UK http://www.crewitresourcing.co.uk/ si pagina noastra de Facebook: https://www.facebook.com/crewitireland/