EXCLUSIV: Cazierul înfiorător al recidivistului care a speriat Bacăul. Suspectul în tentativele de răpire și viol a fost arestat pentru 30 de zile

UPDATE: Judecătoria Bacău a decis cercetarea în arest preventiv a lui Ion Troinea, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, lipsire de libertate în mod ilegal şi agresiune sexuală.

Cine este Ion Troinea

Suspectul Ion Troinea este un vechi client al poliției și penitenciarelor. Într-un articol publicat în 2003 de Ziarul de Bacău, Troinea este descris drept unul dintre cei mai periculoși infractori băcăuani.

Născut în satul Furnicani, comuna Tamasi, Troinea a acumulat până în 2003, când avea 28 de ani, peste 17 ani de condamnari pentru viol si alte fapte comise prin violenta. În acel an, a acostat o fetita in varsta de noua ani in zona Autogarii. Dupa ce a condus-o cativa pasi spre un loc mai ferit, Troinea i-a pus fetei cutitul la gat si a amenintat-o ca o omoara daca nu-l va urma.

De frica, fata a plecat cu Troinea pana la Insula de Agrement, unde cei doi au mers pe cursul Bistritei pana la baraj, apoi au trecut apa printr-un vad si s-au oprit cam la o jumatate de kilometru distanta, pe un teren viran. Aici, agresorul i-a smuls fetei cerceii din urechi, a obligat-o sa se dezbrace si si-a batut joc de ea. Speriat la vederea unor pescari, Troinea a luat-o la fuga si astfel fata a reusit sa fuga si sa se refugieze la uzina de apa, de unde salariatii au anuntat politia.

Au urmat cateva ore in timpul carora politistii au refacut intreg traseul parcurs de victima si de agresorul ei si a fost depistat un martor care i-a vazut pe cei doi si care a putut furniza semnalmentele violatorului. Troinea a fost prins a doua zi. In timpul cercetarilor s-a stabilit ca barbatul este si autorul unei tentative de viol si a unei vatamari corporale comise in dupa-amiaza de 28 august 2003, la Letea Veche.

Aici, o femeie a oprit masina in dreptul unei fantani si se aplecase sa ia apa, moment in care a fost atacata de Troinea, care a incercat s-o violeze. Cum femeia era de doua ori cat agresorul, acesta i-a aplicat o lovitura de cutit in fesa cu atata putere, incat lama s-a rupt in carne. Pana ieri, acest caz figura ca fiind cu autori necunoscuti. Ieri a avut loc reconstituirea in grup, in timpul careia ambele victime l-au indicat pe agresor ca fiind Troinea.

În 2003, când a făcut grozăviile descrise mai sus, abia ieșise din penitenciar de un an, dupa ce a fost condamnat la 11 ani de inchisoare, pentru ca violase o alta fetita de sapte ani, din Buhoci. Din aceasta condamnare, Troinea efectuase doar sapte ani. In 1992, el a mai fost condamnat doi ani pentru o tentativa de viol, iar imediat dupa ce a iesit din Penitenciar, a mai comis un viol la Letea Veche, in urma caruia s-a ales cu cinci ani de inchisoare.

Eliberat în 2015, nu i-a trebuit prea mult să recidiveze. Acum este suspectat că vineri, 13 octombrie 2017, ar fi încercat să răpească o fetiță de 9 ani, de la Școala A.I. Cuza, din Bacău, după care, a doua zi, ar fi vrut să sechestreze și violeze o altă minoră, dar de 17 ani.

Știrea inițială:

Bărbatul care a încercat să răpească vineri dimineață o elevă de clasa a treia de la Școala „A.I.Cuza” din Bacău ar fi fost prins. El a picat în brațele polițiștilor întâmplător, după ce a încercat să acosteze o altă minoră, de 17 ani, în aceeași zonă.

Potrivit Cătălinei Crețu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, suspectul are 42 de ani, este din Tamași și a mai fost condamnat pentru viol, la 9 ani de pușcărie, fiind eliberat în 2015. Sâmbătă seara, a încercat să o violeze pe tânăra de 17 ani, din Dămienești, care a fugit și a anunțat poliția.

În scurt timp, agresorul a fost depistat și s-a constatat că tot el ar fi încercat să o răpească și pe fetița de 9 ani, cu o zi mai devreme.

Așa cum Ziarul de Bacău a relatat în exclusivitate, vineri dimineață, în jurul orei 8:00, o fetiță de clasa a treia, lăsată de mamă în dreptul Tribunalului, a fost acostată în dreptul Cercului Militar de un bărbat, care, după ce i-a promis bani, ar fi încercat să o ia cu forța într-o mașină. Fetița a refuzat și a fugit.

Suspectul va fi prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă.