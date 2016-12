Examene pentru experti contabili si experti evaluatori la CECCAR

Peste 100 de candidati la statutul de expert contabil si contabil autorizat au sustinut, in aceste zile, la Filiala Bacau a Corpului Expertilor Contabili Contabililor Autorizati (CECCAR). Dintre acestia, circa 70% au fost respinsi. Directorul executiv al filialei, Constantin Pastrav, spune ca lipsa de experienta a candidatilor (dupa ce a fost ridicata conditia de a fi practicat meseria un numar de ani) si, mai ales, faptul ca nu au participat la cursul de pregatire in vederea examenului si-au spus cuvintul. Astfel, din totalul de 108 candidati, la categoria expert contabil au fost admisi numai 10, alti 11 nu s-au prezentat, iar 87 au fost respinsi. De asemenea, dintre cei trei candidati pentru contabili autorizati, a fost admis numai unul. Constantin Pastrav a precizat, insa, ca in urma contestatiilor depuse au mai fost admisi 9 candidati pentru expert contabil si un candidat de contabil autorizat.

La sfirsitul saptaminii trecute, Filiala Bacau a CECCAR a finalizat si cursurile pentru expertii evaluatori. Prelegerea finala a fost sustinuta de presedintele CECCAR, Marin Toma. „Filiala Bacau a CECCAR – ne-a declarat reputatul profesor universitar – este recunoscuta pentru modul in care actioneaza pentru a pregati noi generatii de specialisti. Experti contabili, ingineri, juristi si profesionisti din alte specialitati, dar numai cu studii superioare, au urmat, astfel, un nou curs de 80 de ore, pe care l-am inchis eu cu prelegeri tinute pe parcursul unei intregi zile”. In aceasta saptamina, absolventii vor sustine si examenul final. Presedintele CECCAR ne-a acordat, cu acest prilej, in exclusivitate, un iterviu, pe care il vom publica tot in aceasta saptamina. (Petru DONE)

