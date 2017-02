Eco-Voluntariat pentru un mediu curat la Moinesti

La Moinesti, actiunile cuprinse in cadrul proiectului „Luna Curateniei- Eco-Moinesti” (15 martie-15 aprilie) se afla in cea de a doua decada a programului initiat de Primaria Moinesti. Activitatile se desfasoara in strinsa colaborare cu serviciile din subordine, cu instituitiile publice, societatile comerciale si locuitorii orasului. Pe linga activitatile de curatenie si ecologizare, la Moinesti s-au plantat la finele saptaminii trecute nu mai putin de 7.000 de puieti de pin negru si salcim. Actiunea, la care au participat angajati ai Primariei, elevi, pompieri, salariati de la Petrom, a avut loc in zona Osoiu, la fosta sonda de foraj situata in amonte de satul Lucacesti, acolo unde alunecarile de teren au creat ravene si crevase adinci de 3-4 metri. „Ne dorim ca Luna Curateniei sa dureze 365 de zile pe an. Sta in puterea noastra sa dovedim dragostea fata de aceasta localitate, spirit cetatenesc si vointa de a schimba in mod fericit viitorul municipiului Moinesti. Fiecare dintre noi este capabil sa faca un efort pentru binele comunitatii si toti cei care au participat la aceste actiuni au descoperit ca putem fi buni gospodari. Am demarat o ampla campanie pentru reamenajarea domeniului public in toate cartierele orasului si dorim continuarea programului stabilit. Vom lua atitudine fata de toti cei care nu respecta normele de civilizatie si murdaresc orasul, pentru ca astfel, ne va fi mai usor sa pastram curatenia in municipiul nostru”, a declarat Viorel Ilie, primarul orasului Moinesti. Acesta a mai afirmat ca „Ziua Eco-Voluntariat pentru un mediu curat” din 27 martie trebuie sa devina o traditie si sa se desfasoare in ultima zi de vineri a fiecarei luni. (Romulus Dan BUSNEA)

