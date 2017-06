Drept la replică de la Eko Insaat Ve Tic As

In cadrul editiei online a Ziarului de Bacau din data de 12 iunie 2016 a fost publicat articolul intitulat „Turcii de la Eko Insaat Ve Tic As nu au restituit avansul încasat pentru centura Bacăului”. Titlul articolului are ca fundament o pretinsa declaratie a Ministrului Transporturilor, domnul Razvan CUC, potrivit caruia „încă nu s-au recuperat efectiv banii dați turcilor.”

Urmare a acestei declaratii autorul articolului afirma ca „Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, nu a reuşit încă să recupereze aproximativ 17 milioane euro, avansul pentru centura Bacăului.”

Insa, in pofida acestor afirmatii, situatia de fapt este radical diferita. CNAIR S.A. a incasat integral valoarea avansului acordat, prin executarea scrisorilor de garantie bancara pentru returnarea avansului.

Am prezentat redactiei, in probatiune, scrisoarea transmisa de emitentul scrisorii de garantie bancara pentru returnarea avansului, prin care institutia bancara ne informeaza ca, la cererea CNAIR S.A., a procedat la onorarea cererii de plata si a virat catre CNAIR S.A. intreaga suma solicitata, 70.898.651,70 lei.

Ne exprimam profundul regret pentru faptul ca in conditiile unei situatii de fapt incontestabil clare, in sensul ca INTREGUL AVANS ACORDAT A FOST RECUPERAT LA PRIMA CERERE A CNAIR S.A. PRIN VIRAREA DE CATRE EMITENTUL SCRISORILOR DE GARANTIE CATRE CNAIR S.A. A INTREGII SUME SOLICITATE, este posibil ca in mediile de comunicare sa fie furnizate informatii aflate intr-un astfel de radical conflict cu realitatea.

Compania noastra a abordat cu seriozitate si responsabilitate executarea acestui contract, intelegand importanta sa vitala pentru intreaga regiune. Din pacate, evolutia situatiei societatii noastre pe alte piete nationale, pe care activeaza de mai mult de 50 de ani, bucurandu-se de o buna reputatie, a generat dificultati financiare ale caror consecinte viitoare ar fi putut afecta grav proiectul de investitii.

In aceste conditii nefavorabile, aflate in afaria ariei de optiune si control a societatii noastre, am apreciat ca oprirea proiectului in aceasta faza constituie masura care are aptitudinea de a proteja cel mai eficient proiectul de investitii impotriva consecintelor pe care situatia societatii noastre le-ar putea genera in viitorul apropiat.

Oprirea proiectului constituie o imprejurare nedorita si nefericita pentru societatea noastra, care are deplina intelegere a importantei regionale a acestui proiect de investitii, motiv pentru care ne-am exprimat repetat intreaga disponibilitate pentru o cat mai rapida si facila predare a santierului si conservare a lucrarilor, astfel incat atribuirea noului contract si astfel executia lucrarilor sa poata interveni cat mai rapid.

Insa, o astfel de decizie nu implica nici prejudicierea bugetului de stat si nici incalcarea legii. Societatea noastra si-a executat si isi va executa toate obligatiile cu caracter financiar fata de CNAIR S.A, potrivit Contractului de lucrari incheiat, astfel cum a procedat si in ceea ce priveste avansul acordat, care a fost, ca urmare a rezilierii contractului de catre CNAIR S.A., integral incasat de CNAIR S.A., prin virarea sa de catre institutia bancara emitenta a scrisorii de garantie bancara de rambursare a avansului.