Discovery Channel filmează în Bacău un episod din serialul documentar How It’s Made

Discovery Channel va realiza în Bacău un episod din celebrul serial documentar How It’s Made. O echipă de filmare formată din șase persoane va filma timp de două zile la sediul companiei Electric Plus, deținătorul brandului Barrier.

Cel mai important producător de ferestre PVC termoizolante din România s-a mobilizat la maximum în aceste zile, deoarece, pe lângă vizitele unor clase de elevi, în cadrul programului „Școala Alftel”, este așteptată vizita echipei de realizatori de la Discovery Channel.

Gabriel Miron, manager Marketing la Electric Plus, a declarat, pentru Ziarul de Bacău, faptul că firma are un parteneriat mai amplu cu Discovery Channel, mijlocit de agenția de creație WOPA (Weapon Of Public Attraction). În forma sa finală, documentarul va avea o durată de circa 3 minute și va fi despre cum se realizează o fereastră din gama Barrier. Episodul filmat în Bacău va fi difuzat cel mai probabil în luna iulie 2017.

Potrivit Wikipedia, How It’s Made? (Cum se fabrică?) este un documentar televizat ce a avut premiera în anul 2001 pe canalul Science (Statele Unite) și Discovery Channel Canada (Canada).