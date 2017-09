Directorii și angajații BCR Moinești au furat continuu banii clienților între 2001 – 2013. Ce pedepse a dictat Curtea de Apel Bacău

BCR Moinești a fost sursa de îmbogățire pentru zeci de angajați care au lucrat în sucursală, în frunte cu toți cei trei directori pe care i-a avut banca din 2001. Trei dosare penale au fost întocmite de procurori pentru fraudarea băncii, prejudiciile ajungând la câteva sute de miliarde lei vechi.

Așa cum Ziarul de Bacău a reflectat la momentul respectiv, printre victime sunt sute de oameni în numele cărora s-au făcut credite sau care s-au trezit fără bani în conturi. Rând pe rând, directorii s-au folosit de toate mijloacele posibile – înșelăciune, fals, abuz în serviciu – pentru a sustrage sume fabuloase din bancă. De fiecare dată când procurorii descopereau frauda, iar BCR schimba conducerea la nivel local, noul director prelua ștafeta și mergea pe aceeași linie a delapidării băncii.

În 2004, fostul director de la BCR Moinești, Octavian Dospinescu (condamnat cu suspendare), a fost trimis în judecată după ce procurorii au stabilit un prejudiciu de 110 miliarde lei vechi. Geta Dascălu, director al BCR Moinești în perioada 2004-2009, a prejudiciat BCR Moinești cu peste 1,9 milioane lei și circa 135.000 euro. La mijlocul lunii octombrie 2013, procurorii au trimis instanței rechizitoriul în cel de-al treilea dosar penal, pe numele directorului Manuela Comănescu. Prejudiciul estimat: peste 100.000 de euro, 35.000 dolari și 1,1 milioane lei.

„Toți trei directorii au furat unul după altul”

DIICOT Bacău a finalizat, în octombrie 2013, rechizitoriul în cel de-al treilea dosar de delapidare a BCR Moinești. Au fost trimise în judecată Manuela Comănescu, director executiv, Iuliana Antochi, Elena Căvăluș și Mirela Matei, angajate ale băncii. Procurorii arată că inculpații „au prejudiciat atât unitatea bancară, cât și clienții acesteia, însușindu-și sume de bani din gestiunea băncii, prin mai multe modalități”, inclusiv prin cunoscutul „stil suveică”.

Concret, dintr-un cont bancar erau retrase sume și transferate într-un alt cont. În același timp, o parte din sumele retrase din conturile celor păgubiți erau completate din depunerile altor clienți, evitându-se astfel să fie descoperite operațiunile frauduloase. Unele conturi erau alimentate periodic cu sume de bani corespunzătoare dobânzii ce urma să fie ridicată de clienți, astfel încât aceștia să nu intre la bănuieli. Manuela Comănescu este acuzată că a „operat” în conturile a 34 de clienți ai BCR Moinești.

„Din declarația inculpatei a rezultat că în cadrul BCR Sucursala Moinești s-a instituit între angajați efectuarea de operațiuni frauduloase în conturile clienților, ca o practică acceptată tacit de toți funcționarii bancari, în vederea realizării targeturilor impuse de unitatea bancară, încă de la nivelul anului 2006 – se mai arată în rechizitoriu. În aceste condiții, inculpata Comănescu Manuela a recunoscut faptul că a preluat această modalitate frauduloasă de lucru odată cu numirea în funcția de director, în condițiile în care cunoștea faptul că fostul director, Dascălu Geta, a fost destituit din motive similare”.

Manuela Comănescu a profitat de faptul că marea majoritate a celor păgubiți în perioada 2008-2010 o cunoșteau și aveau încredere în ea, unii i-au fost profesori, învățători, iar alții îi sunt rude. „Toți trei directorii au furat unul după altul – reclamă unul dintre păgubiți, Constantin Lovin, pensionar, fost profesor la Liceul Spiru Haret din Moinești. Această Manuela Comănescu mi-a fost elevă și a fost contabil șef în perioada când directori erau Dospinescu și Dascălu. Deci a avut de unde să învețe. Un miliard trei sute de milioane lei vechi am avut în cont și mi-a luat tot. Lună de lună, din contul meu se duceau sume la o doamnă Săftoiu și la alți păgubiți, dar în același timp primeam bani de la alții. Zeci de operațiuni făcute fără semnătura mea. Când am întrebat de bani, mi-a dat o hârtie în care sumele apăreau în cont, o hârtie fără semnătură și ștampilă. Suntem foarte mulți care am pierdut tot. Făcea lunar calcule fictive și ne-a păcălit. Banii nu mai erau demult în cont. La o doamnă apare în extrasul de cont că a dat bani ca ajutor umanitar”.

Prejudiciul calculat în urma unei expertize contabile se ridică la 1.105.932,65 lei, 104.963,79 euro și 35.059,94 dolari (din care BCR recunoaște ca prejudiciu doar suma de 35.826,34 euro și 654.358 lei)

Societăți „împrumutate” din conturile păgubiților

Manuela Comănescu a motivat, în fața procurorilor, că a făcut aceste operațiuni frauduloase în conturile clienților doar pentru a ajuta agenții economici locali agreați de bancă, „deoarece era o practică instituită de la nivelul anului 2006 în unitate”. Fostul director al BCR Moinești a recunoscut că a folosit banii retrași pentru sprijinirea societăților Juan Rom SRL Agăș și Ancomif Print SRL Comănești, reprezentate de Maria Ivanciu și Maria Otto, cercetate în același dosar, în scopul desfășurării activității.



Dacă în cazul administratorului Maria Ivanciu, Manuela Comănescu susține că i-a dat sume de bani atât în numerar, cât și prin virament din conturile unor păgubiți, în total aproximativ 82.000 euro, în cazul administratorului Maria Otto, fostul director al băncii spune că nu a ținut o evidență a sumelor.

„Inculpata Comănescu Manuela a susținut în cursul urmăririi penale că întregul prejudiciu cauzat unității bancare și clienților acesteia ar trebui să se regăsească în sumele înmânate celor două învinuite, însă cercetările efectuate până în prezent au stabilit doar participarea învinuitei Ivanciu Maria în cadrul acestui circuit de spălare a banilor, în baza unei asocieri infracționale cu inculpata – se mai arată în rechizitoriu. Aceste sume au fost imediat utilizate de către învinuita Ivanciu Maria prin introducerea ca aport în cadrul SC Juan Rom SRL Agăș, al cărei administrator și unic asociat este aceasta, și efectuarea de plăți.

Inculpata Comănescu Manuela a susținut existența unei practici interne la nivelul unității bancare, de care a luat cunoștință încă din perioada în care era contabil șef, de ajutorare a agenților economici la desfășurarea activităților, prin așa-zisul împrumut din conturile clienților BCR”. „Înțelegerea” cu directoarea de la BCR Moinești s-a încheiat după ce Maria Ivanciu ar fi încercat să obțină mai multe împrumuturi, respectiv fonduri SAPARD, pentru construcția unei pensiuni.

Istoria fraudării

În anul 2004, nouă persoane au fost trimise în judecată – funcționari bancari ai BCR Moinești și administratori ai unor societăți comerciale, cercetați pentru înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, acordarea și utilizarea de credite cu încălcarea legii și a normelor de creditare. Prejudiciul cauzat băncii a fost de 110 miliarde de lei vechi. Fostul director al sucursalei Moinești a BCR, Octavian Dospinescu, angajați și șapte administratori de firme au beneficiat de creditele ilegale, acordate unor firme în perioada 2001-2002.

În 2013, au fost trimise în judecată încă opt persoane, foste angajate ale BCR Moinești (inclusiv directorul Geta Dascălu) și complici din afara băncii, acuzate de delapidare, abuz în serviciu, fals în înscrisuri, uz de fals și acces fără drept la un sistem informativ. Membrii grupării au întocmit în fals 121 de credite în lei și valută pe numele a 83 de persoane, pe baza unor documente fictive.

Prejudiciul cauzat BCR Moinești este de 1.944.920 lei și 134.288,58 euro. Creditele au fost făcute pe numele unor cunoscuți, rude, dar și foști clienți ai băncii care aveau documentele de identitate în copie la unitatea bancară, în baza unor documente fictive (adeverințe de salariat, contracte de muncă). Dosarul se judecă pe fond la Tribunalul Bacău.

BCR s-a constituit parte civilă în ultimele două dosare penale, pentru recuperarea prejudiciului produs băncii.

Sentințele definitive, în cel de-al treilea dosar

Manuela Comănescu, fosta directoare, a fost condamnată de Curtea de Apel Bacău la 7 ani de închisoare, Iuliana Antohi, la 4 ani și 2 luni de închisoare, Elena Căvăluș, la 3 ani, cu suspendare, Maria Ivanciu, 3 ani cu suspendare. Foștii angajați au fost obligați de instanță ca, în solidar cu BCR, să despăgubească victimele.