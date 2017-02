Deputatul Lucian Stanciu Viziteu: „Guvernul Grindeanu și-a pierdut credibilitatea”

Deputatul USR Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu și-a prezentat joi, într-o conferință de presă, activitatea recentă din Parlamentul României. Viziteu a explicat și pozițiile pe care USR le-a avut cu privire la temele care au răscolit România, la acest început de an.

Moțiunea de cenzură semnată de aleșii USR împotriva Guvernului Grindeanu a picat la vot, însă problemele semnalate în document nu sunt depășite.

”USR a avertizat, încă din perioada de campanie electorală, că PSD pregătește o relaxare în privința legislației penale. Credem, în continuare, că este o presiune imensă din interiorul PSD ca această modificare a legislație penale să fie pusă în practică. Suntem convinși că Guvernul Grindeanu și-a pierdut încrederea în fața populației și credibilitatea fața de partenerii externi ai României. Asta, în ciuda faptului că au abrogat OUG nr. 13. Să nu uităm că au făcut acest lucru în urma nemulțumirilor arătate de cetățeni prin manifestațiile care au avut loc în ultima perioadă”, a declarat deputatul Lucian Stanciu Viziteu.

Parlamentarul s-a referit și la manifestațiile din ultimele săptămâni, pe care USR le consideră ca desfășurate în spiritul democrației și al bunului simț.

”Eu, personal, am participat la mitinguri doar în Bacău. În București, în Piața Victoriei, nu am avut timp pentru că am fost prins cu activitatea din Parlament. Salut prezența domnului președinte Iohannis în rândul protestatarilor din fața Palatului Cotroceni. Mi-aș dori să văd că și premierul Grindeanu vine în Piața Victoriei să discute cu cei prezenți acolo, însă nu cred că va face acest lucru”, a declarat deputatul Lucian Stanciu Viziteu.