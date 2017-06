De ce sunt populare aspiratoarele cu filtrare prin apa

In prezent, piata electrocasnicelor este una cat se poate de diversificata, iar in materie de aspiratoare, cel cu filtrare prin apa pare sa capete suficient de mult avans in cursa pentru modelul care ofera cea mai eficienta metoda de aspirare.

Produsele cu saci textili sau din hartie sunt des intalnite in locuintele din Romania, dar sunt destul de multe sanse ca, in cel mai scurt timp, oricine sa isi doreasca sa apeleze la variantele mai moderne, care stocheaza impuritatile absorbite in interiorul unui recipient colector ce poate fi golit si refolosit.

Principiul de functionare indica un randament optim

Daca modelele clasice filtreaza aerul trecandu-l prin diverse filtre uscate, un aspirator cu apa include o cuva colectoare care se umple prealabil cu lichid. Aproape tot praful absorbit si pana la 85% din fragmentele de impuritati de orice fel vor fi retinute in aceasta portiune a circuitului, astfel incat filtrul suplimentar inclus nu trebuie sa mai opreasca o cantitate prea mare de particule la evacuare, acestea fiind deja neutralizate. Aerul eliminat este unul curat, cu risc alergenic scazut.

Cine foloseste cu succes aceste dispozitive

Daca se pastreaza o igiena riguroasa, aspiratorul fiind curatat la fiecare utilizare, riscul de a provoca crize alergice ramane unul scazut. De altfel, modelele cu filtrare prin apa pot fi identificate pe lista cu principalele recomandari pentru persoanele care sufera de alergii sau au membri ai familiei sensibili din acest punct de vedere. De asemenea, cei care detin animale de companie pot efectua curatenia de rutina linistiti, intrucat mare parte din parul lasat pe covoare poate fi astfel colectat facil.

Chiar si in cazul firmelor de curatenie, multe dintre piesele din dotare folosesc acest principiu de functionare, intrucat permite curatarea unor suprafete extinse in timp scurt(rezervor incapator), iar componentele filtrante sunt refolosibile, realizandu-se inclusiv economie de saci de rezerva.

Care sunt aspectele mai putin avantajoase

Dimensiunile si mentenanta frecventa sunt des mentionate ca fiind aspecte nu tocmai laudate la un astfel de aspirator. Avand recipient colector cu apa, volumul dispozitivului este unul relativ mare, prin comparatie cu al unuia clasic. In plus, pentru a evita mirosurile neplacute sau dezvoltarea coloniilor de acarieni in interior, cuva trebuie curatata temeinic imediat dupa fiecare utilizare.