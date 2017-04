Dan Negru, amfitrionul blondelor de la Antena 1, prezintă Gala FSC

Gala Premiilor Comunitatii Bacauane va fi prezentată și în 2017 de cunoscutul amfitrion al blondelor, Dan Negru, realizatorul unor emisiuni de divertisment de la Antena 1.

Evenimentul (care va ajunge la cea de a XVI-a editie) va fi gazduit de Centrul de evenimente Levisticum, in data de 18 mai 2017. Aceasta editie se afla sub semn aniversar, organizatorul – Fundatia de Sprijin Comunitar – implinind 20 de ani de activitate.

“In tot acest timp am fost dedicati in intregime comunitatii bacauane, iar toate eforturile noastre s-au indreptat catre semenii nostri defavorizati, bolnavi, lipsiti de posibilitati sau de egalitatea de sanse. Am facut tot posibilul sa dezvoltam programe care sa raspunda cat mai bine nevoilor acestor oameni. Gratie unei echipe de specialisti dedicati si cu sprijinul unor voluntari inimosi, am dus profesionalismul in asistenta sociala la nivelul excelentei si am ajuns sa cream modele de buna practica la nivel national, devenind unul dintre cele mai cunoscute si apreciate ONG-uri din tara” – Gabriela Achihai, presedinte FSC.

Momentul aniversar va da si tema generala a Galei din acest an. Oaspetii vor fi invitati sa adopte un dress code alb-albastru, in tonul culorilor oficiale ale FSC si vor avea ocazia sa descopere, prin momentele artistice si surprizele pregatite de organizatori, universul activitatilor FSC si al beneficiarilor acestora, reusitele si provocarile din spatele celor 20 de ani de munca.

Companiile si firmele locale, sau care activeaza in Bacau, sunt invitate sa sustina la Gala, prin pachete de sponsorizare cuprinse intre 250 si 3000 de euro, cele mai importante proiecte sociale si educative ale FSC. Este vorba de programul de ingrijire si asistenta medicala pentru batrani, un program care ofera gratuit servicii medicale specializate, ingrijire corporala si menaj pentru 600 de batrani singuri, bolnavi sau imobilizati.

In al doilea rand sunt vizate Cluburile cu Lipici, centre educationale de zi care ofera programe educative pentru peste 900 de copii din 9 comunitati rurale sarace. Activitatea din aceste centre costa anual organizatia aproximativ 30.000 de euro/locatie iar in 2017 nu exista decat partial finantari dedicate sustinerii lor, 4 dintre acestea fiind in real pericol de a-si inchide portile.

Informatii referitoare la pachetele de sponsorizare si modalitatile de participare ale firmelor sunt disponibile pe siteul www.fsc.ro pe pagina dedicata Galei Premiilor Comunitatii Bacauane. Termenul limită pentru confirmarea participarilor este 8 mai.