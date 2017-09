Cursuri de calificare, la Casa de Cultura din Onesti

Incepind din prima jumatate a lunii aprilie, la Casa de Cultura din Onesti se vor desfasura 10 cursuri de calificare de scurta durata, pentru lucratori in comert, pentru ospatari (chelneri) si vinzatori in unitatile de alimentatie, pentru bucatari, pentru electricieni constructori, pentru lucratori instalatori in constructii, pentru sudori electrici, pentru dulgheri, timplari si parchetari, pentru manichiuriste-pedichiuriste, pentru cofetari-patiseri si pentru zugravi, ipsosari, tapetari si vopsitori. Cursurile au durata de 2,5 luni si de 5 luni, iar inscrierile se pot face pina pe 5 – 6 aprilie, la sediul Casei de Cultura sau la telefon 0234.311.591. “E prima data cind facem astfel de cursuri – ne-a spus profesorul Theodor Adobricai, directorul Casei de Cultura din Onesti. Vrem sa vedem si impactul pe care il au in zona. Fiind cursuri de scurta durata, interesul este mai mare. Avind cursurile acestea, absolventii isi pot gasi mai usor un loc de munca, mai ales ca ei vor primi diplome semnate de la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care sint valabile in toata Uniunea Europeana”. (George MARTIN)

