Cum sa refuzi politicos o oferta de munca

Dupa saptamani sau luni de trimis CV-uri si mers la interviuri la diverse companii, ti-a fost oferit in cele din urma, un loc de munca – dar iti dai seama intr-un final, ca acel loc de munca nu este tocmai potrivit pentru tine. Sau poate ca esti suficient de norocos sa primesti mai multe oferte de munca deodata si trebuie sa alegi doar una.

Oricare ar fi cazul tau, intrebarea care se pune este: Cum refuzi o pozitie fara a parea nepoliticos si nerecunoscator?

Refuzarea unui loc de munca poate fi stresanta, insa nu trebuie sa conduca la sentimente ranite sau o reputatie ruinata. Trebuie facuta cu intelepciune. Trebuie gandita si tratata cu profesionalism.

Noi iti oferim 4 sfaturi pentru a te asigura ca „Nu-ul” tau este bine primit:

Fii prompt

Timpul este esential chiar si in acest caz. Desi poti (si chiar ar trebui) sa iti iei timp pentru a analiza o oferta de munca, nu ar trebui sa intarzii in a oferi un raspuns angajatorului, deoarece mai tarziu, conversatia poate fi inconfortabila atat pentru tine cat si pentru angajator. De indata ce ai luat decizia, anunta-l pe angajator despre aceasta. Daca tu refuzi postul, atunci compania trebuie sa porneasca din nou in cautarea altui candidat. Astfel, cu cat anunti mai repede angajatorul de decizia luata, cu atat mai repede acesta se poate extinde oferta catre un alt candidat, inainte de a fi prea tarziu.

Fii personal

Oricat de tentant ar putea fi, nu informa angajatorul de decizia ta prin e-mail sau mesaj pe telefon. Un apel telefonic este abordarea cea mai profesionista. Luandu-ti timp pentru a da un telefon, va transmite ca intelegi si apreciezi timpul si efortul companiei.

Fii cinstit

Nu iti fie teama sa impartasesti de ce respingi oferta, indiferent daca este vorba de salariu sau beneficii, colectiv, ori ca resposabilitatile postului nu sunt potrivite pentru tine. Daca impartasesti angajatorului motivele respingerii ofertei sale, poti ajuta compania sa identifice domeniile in care are nevoie de imbunatatiri.

Fii recunoscator

Incheie intotdeauna convorbirea prin a multumi angajatorului pentru timpul acordat si pentru oportunitatea de a afla mai multe despre companie si pozitie. Nu e nevoie sa exagerezi, dar un sincer „multumesc” va conta.

Bonus daca iti iei din timp pentru a trimite o nota de multumire scrisa de mana. Facand acest pas suplimentar te va diferentia de multi alti solicitanti.

De asemenea, poti trimite o invitatie personalizata pe LinkedIn persoanelor pe care le-ai intalnit in timpul procesului de angajare.

Nu poti stii niciodata ce iti rezerva viitor, iar drumurile tale se pot intersecta din nou, intr-o zi, cu acea companie sau acel angajator.

Multumirea este o intotdeauna o modalitate foarte buna de a tine usa deschisa pentru interactiuni pozitive. (sursa: Infomunca.ro)