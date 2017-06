Cum reușesc patronii băcăuani să păcălească statul, pe spinarea angajaților. Munca “la gri”, un fenomen care alertează autoritățile județului

Reprezentanții ITM Bacău atrag atenția că datorită înăspririi legislației împotriva muncii „la negru”, precum și a creșterii numărului de persoane care au început să refuze lucrul fără contract individual de muncă, a apărut munca “la gri”

Munca “la gri” a devenit o formă de încălcare a legii care ia amploare și care se manifestă prin contracte de muncă încheiate cu timp parțial (2,4, ore/zi) dar lucratorul prestează activitate de 8 -10 ore/zi; contracte de muncă încheiate cu salariul minim pe economie dar remunerate suplimentar; taxe și contribuții sociale (prestari servicii, drepturi de autor, etc) care să mascheze lipsa unui contract individual de muncă.

Din datele centralizate până la sfarsitul lunii mai 2017 există în județul Bacău 11.905 angajatori la care lucrează 118.110 salariați cu 128.526 contracte individuale de muncă. Circa 20.000 sunt contracte cu timp parțial iar din acestea 10.000 sunt contracte multiple (adică respectivii salariați au două sau mai multe contracte iar celelalte 10.000 sunt contracte cu timp parțial unice adică este vorba despre salariați care au un singur contract de muncă și acesta cu timp parțial. Amenzile foarte mari aplicate în cazul muncii nedeclarate , între 10.000 și 20.000 lei de fiecare persoană fără contract, au determinat firmele , cele dispuse să încalce legea pentru a-și crește profitul, să găsească metode de a plăti mai puțin la stat.

Angajații sunt cei care plătesc pentru munca “la gri”

“Calculul pe care și-l fac aceștia este relativ simplu, în sensul că, pentru un salariat găsit că lucrează 8 ore dar cu un contract cu timp parțial, amenda este de la 1500 la 3000 lei , conform art. 105 din Legea 53/2003 republicată. Din păcate angajatorii au, în multe cazuri, și sprijinul salariaților la momentuI efectuării controlului de către inspectorii ITM dar, aceiași salariați , ulterior, când nu se mai înțeleg cu angajatorii, vin tot la ITM să li se facă dreptate. Lucrătorii nu realizează întotdeauna care sunt riscurite muncii „la gri” motiv pentru care colegii noștri le explică de câte ori au ocazia ce înseamnă acceptarea acestor contracte cu timp parțial”, a declarat Dan Petrea, inspector șef al ITM Bacău.

Astfel, pensia va fi mai mică proporțional cu sumele plătite, indemnizația de concediu medical este de-asemenea foarte mică, indemnizația de șomaj și cea de creșterea copilului la fel, șansele să obțină un credit bancar din lipsă de bonitate prezentând venituri foarte mici.

În primul trimestru al acestui an, au fost verificate 426 de societăți comerciale la care lucrau peste 5.000 de salariați. Au fost aplicate 3 amenzi pentru încălcarea prevederitor HG 500/2011 privind registrul general al salariaților în format etectronic în valoare totală de 16.500 lei. ln ce privește muncă fără forme legale am găsit 35 de societăți comerciate la care lucrau 62 de persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă. Am aplicat amenzi în valoare totală de 500.000 lei și s-au făcut propuneri de cercetare penală pentru 2 firme unde inspectorii au găsit câte 6 salariați fără contract.