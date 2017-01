CRAB își caută director general, printr-un ANUNȚ EXPIRAT. Portretul robot al candidatului

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) își caută un nou director general, la mai puțin de doi ani, după ce Răzvan Găină a câștigat postul printr-un concurs ținut la secret. Anunțul publicat astăzi pe site-ul CRAB a expirat de două săptămâni.

Luni, 16 ianuarie 2017, CRAB a publicat pe propriul site anunțul de recrutare. Noul director general al Companiei de Apă trebuie să aibă aibă orice fel de studii superioare, minimum 5 ani de experienta profesionala in domeniul serviciilor de utilitate publica, 3 ani într-o funcție de conducere, cu minimum 50 de oameni în subordine sau, dacă nu, să fi coordonat măcar 2 proiecte de investitii in domeniul utilitatilor publice in valoare de minimum 15 milioane de euro.



Conform anunțului, candidații trebuie să știe româna și engleza, fiind avantajați dacă au licente/studii post – universitare (MBA, EMBA, Phd)/masterat/doctorat, specializari in domeniul apei, canalizãrii, epurãrii, tratãrii acesteia; experienta in relatia cu autoritatile publice, autoritatile de reglementare si supraveghere relevante, experienta in functii de conducere in cadrul unor organisme/organizatii internationale din domeniul utilitatilor publice.

Ca și în urmă cu doi ani, CRAB și-a selectat singură firma de recrutare, de data aceasta a fost aleasă firma George Butunoiu Group SRL, care primește CV-urile candidaților doar pe email.

Anunțul publicat astăzi pe site-ul CRAB are data de 16 ianuarie 2017, la fel ca și fișierul pdf aferent, însă conținutul precizează că CV-urile candidatilor vor fi trimise pânã cel târziu în data de 28.12.2016. Pe site-ul companiei de recrutare, documentul apare publicat încă din 29 noiembrie 2016.

Fostul director general angajat prin concurs, Răzvan Găină, a demisionat, în urma scandalului avariilor din 2016. Demisia lui a fost urmată, după alegerile din iunie 2016, de demisia unor membri ai Consiliului de Administrație al CRAB.

Vom reveni cu informații!