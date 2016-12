Corneliu Iacobov ar vrea să se întoarcă în politică – Ce a declarat afaceristul la ieșirea din penitenciar

Afaceristul băcăuan Corneliu Iacobov a ieșit din penitenciarul Poarta Albă, după ce a ispășit patru ani și jumătate din pedeapsa de șapte ani.

Abia ieșit în libertate, Corneliu Iacobov a acordat un interviu pentru Evenimentul Zilei, în care a anunțat că vrea să-și caute dreptatea la instanțele din străinătate, dar și că așteaptă o invitație de la PSD, ca să intre din nou în politică.

„Sunt foarte bucuros pentru rezultatul alegerilor. Am vorbit cu Adrian Năstase, acum, la telefon, m-a felicitat. Noi am stat 9 luni împreună. Mi-a spus că el, mai piano. Știe că nu mă dau deoparte. Așa că, dacă vor avea nevoie de expertiza mea, o vor avea. Eu voi fi acolo pentru PSD. Mi-am dat demisia din toate funcțiile când am fost acuzat, ca să nu fiu o piatră de moară, că știam că am fost țintă pentru a se lovi în Adrian și în partid. Nu vreau să aduc nici un prejudiciu fiindcă eu sunt membru fondator al partidului”, a răspuns Corneliu Iacobov, la întrebarea dacă se mai întoarce în PSD.

Fostul patron al Rafo Onești a povestit în interviu despre VIP-urile cu care a stat închis, Sorin Roșca Stănescu, Miron Mitrea, Cristi Borcea, Giovani și Victor Becali, Maricel Păcuraru.

„Sunt foarte bucuros că partidul la care am muncit atâta atâta și pe care l-am susținut și la care am fost director de campanie electorală, a câștigat zdrobitor. Sper ca prin ceea ce a spus Liviu Dragnea, dreptate până la capăt, să se țină de cuvânt. Voi încerca să îmi continui afacerile în România, având în vedere noul climat politic. Iar dacă nu voi putea, ca atâția oameni, voi părăsi această țară”, a mai spus Corneliu Iacobov.

Până la înfrângerea din vara lui 2004, fostul șef al FPP II Moldova a fost vicepreședinte al PSD Bacău și a condus mai multe campanii electorale ale social-democraților.

