Copiii de până la trei ani pot fi scoşi de la întreţinere. Propunerea fostului senator Dragoș Luchian merge la promulgare

Plenul Camerei Deputaților a votat, marţi, o modificare legislativă iniţiată de Dragoș Luchian, senator în legislatura trecută, care prevede că asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor de întreţinere a copiilor cu vârsta de până în trei ani.

Proiectul prevede că asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor de întreţinere a copiilor cu vârsta de până în trei ani. În plus, este majorat termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, de la maximum 20 de zile calendaristice la maximum 30 de zile.

Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative, includerea minorilor care au sub 3 ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreţinere ale locuinţei şi cheltuielile asociaţiei de proprietari nu se justifică. Consumul realizat de aceştia se poate reflecta în contoarele de apă sau în consumul locuinţei per ansamblu.

„În plus, în condiţiile în care animalele mici de companie (pisici, căţei etc) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuinţă sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile «provocate» de bebeluşi pentru buna desfăşurare a asociaţiei proprietarilor de locuinţe”, mai afirmă Dragoş Luchian, în expunerea de motive.

Actul normativ merge acum la Președintele Klaus Iohannis, pentru promulgare.