Convocator AGA SC Stofe Buhusi SA

Consiliul de Administratie al Societatii STOFE BUHUSI S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.), care va avea loc in data de 25.04.2017, ora 10, la sediul societatii din orasul Buhusi, str. Libertatii, nr. 36, jud. Bacau,pentru toţi acţionarii inregistraţi in Registrul Acţionarilor la data de referintă de 13.04.2017, cu urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016; AprobareaSituatiilor Financiare la 31.12.2016; Prezentarea Raportului de audit; Aprobarea repartizarii profitului realizat la 31.12.2016; Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru 2016; Aprobarea B.V.C. pentru exercitiul 2017; Aprobarea contractarii unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garantiilor aferente. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A., precum si aprobarea datei de 15.05.2017 ca “ex date”, conform art.2, lit.f) din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F. nr. 6/2009, completat si modificat ulterior. Desemnarea ca imputernicit a d-lui Stefan Campanu, pentru efectuarea formalitatilor legale de publicare si inregistrare a hotararilor prezentei A.G.O.A.

In cazul in care la data convocarii nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, adunarea generala se va desfasura in data de 26.04.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu respectarea aceleasi ordini de zi si aceeasi data de referinta.

La data convocarii adunarii generale, capitalul social al societatii este de 4.964.682,50 lei, corespunzator unui numar de 1.985.873 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei. Fiecare actiune da dreptul la un vot in A.G.O.A. a societatii.

I. La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2017, stabilita ca data de referinta.

II.Textul integral al documentelor si al proiectului de hotarare, precum si formularele necesare exercitarii votului prin reprezentare sau corespondenta se pot obtinede la sectretariatul A.G.A (la sediul societatii), precum si de pe website-ul societăţii (www.stofebuhusi.ro), incepand cu data de 25.03.2017.

III. Exercitarea dreptului de vot direct, prin imputernicire sau prin corespondenta este asigurata fiecarui actionar in conditiile legii.

IV. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generala a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută cu actul de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice iar în cazul persoanelor juridice este suficient mandatul de reprezentare si BI/CI, imputernicit.

In temeiul prevederilor legale (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in limba română se pune la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de internet a societăţii www.stofebuhusi.ro şi poate fi consultata incepând cu data de 25.03.2017. Imputernicirea specială (Procura specială) va fi depusa/ transmisa, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunare. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acţionarilor in cadrul adunării generale de către alte persoane decât acţionarii se poate face şi in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii, cu condiţia ca imputernicirea generală să fie acordată de către acţionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 151 din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate, cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, facându-se menţiune despre acestea in procesul verbal al adunării generale.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi in adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află intr-o situaţie de conflict de interese, in conformitate cu dispoziţiile art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Drepturile actionarilor prevazute la art. 7 si art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercita in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise in termen la secretariatul societatii prin posta sau prin mijloace electronice.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ing. Campanu Stefan