Contre pe tema bugetului municipiului Bacău. Opozitia îl acuză pe primar că nu a publicat proiectul pe site

Modul în care a fost supus dezbaterii publice proiectul de buget pe 2017 al municipiului Bacău este criticat de unul dintre reprezentanții opoziției, consilierul local independent Cristian Ghingheș. Acesta a reacționat printr-un comunicat, la câteva ore după ce primarul Cosmin Necula a prezentat câteva dintre investițiile ce vor fi susținute de la bugetul local, în 2017.

Consilierul local Cristian Ghingheș atrage atenția cu privire la nerespectarea de către administrația condusă de Cosmin Necula a etapelor procesului bugetar și critică faptul că proiectul de buget pentru anul 2017 nu a fost adus la cunoștința cetățenilor.

Potrivit lui Ghingheș, chiar dacă primarul Cosmin Necula a prezentat succint proiectul de buget pentru anul 2017, până la această oră documentul nu a fost publicat pe site-ul oficial al instituției și nu a fost transmis membrilor Consiliului Local al municipiului Bacău. Astfel, cetățenii municipiului Bacău ar fi în acest moment privați de dreptul de a analiza cum vor fi cheltuite fondurile constituite din taxele și impozitele pe care le plătesc la bugetul local.

„Conform legislației finanțelor publice locale, primarul municipiului Bacău avea obligația să definitiveze proiectul bugetului local și să îl facă publicului cunoscut în termen de 15 zile de la publicarea Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. Termenul de 15 zile a expirat sâmbătă, 4 martie. Aceeași lege prevede asigurarea unei perioade minime de 15 zile în care locuitorii orașului să aibă posibilitatea de a depune contestații cu privire la proiectul de buget propus. Cum acest document încă nu a fost publicat pe site, locuitorii municipiului Bacău sunt în imposibilitatea de a-l consulta și eventual de a-l amenda”, consideră Cristian Ghingheș.

Primarul Cosmin Necula: „Am respectat transparența decizională”

În replică, primarul Cosmin Necula a declarat, pentru Ziarul de Bacău, faptul că obligațiile referitoare la transparența decizională au fost și sunt respectate. „Legea spune foarte clar că proiectul de buget poate fi pus în dezbatere publică la sediu, pe site sau într-un ziar. Acum, proiectul este disponibil la sediu, consider că am respectat transparența decizională. În plus, documentul va fi pus și pe site-ul municipiului Bacău. Ca absolvent de Administrație publică, domnul consilier Cristian Ghingheș ar trebui să citească legea”, a declarat primarul Necula. El a precizat că a fost respectat și termenul legal pentru publicarea proiectului de buget.