Continuă scandalul pe tema concursului pentru directorii de școli. Ce reproșuri i-a făcut profesoara Mirela Berza fostului ministru al Educației, Mircea Dumitru

Concursul pentru posturile de directori de școli continuă să stârnească polemici, mai ales în mediile online de socializare. Ieri, fostul ministru al Educației, Mircea Dumitru, și-a exprimat unele nemulțumiri legate de întârzierea numirii în funcții a celor care au câștigat concursurile din județul Bacău și din Capitală. Imediat, a primit mai multe replici, printre nemulțumiți fiind și Mirela Berza, fosta directoare a Colegiului Național „Ferdinand I”.

Fostul ministru al Educației, Mircea Dumitru, a scris că inspectorii școlari generali din București și Bacău au amânat numirea de directori în unele instituții de învățământ, așteptând mai întâi schimbările la nivelul conducerii statului, în cadrul unei postări pe pagina sa de Facebook. Reacția lui Mircea Dumitru a apărut ca urmare a derogării de la Metodologia pentru ocuparea funcțiilor de director semnate de noul ministru, Pavel Năstase.

„Se vorbește despre un număr de peste 650 de posturi de director și director adjunct care ar fi rămase neocupate în urma concursului și care, spun cei de la Educație, ar trebui să fie atribuite acelorași persoane aflate în funcție. Să rămânem fideli adevărului și să spunem că nimeni nu vorbește astăzi de posturile rămase neocupate pentru că inspectorii școlari generali de la București și Bacău (am aflat zilele acestea) au încălcat cu bună știință metodologia și au refuzat să numească directorii, în așteptarea schimbării de la partid. Nimeni nu vorbește că cele peste 650 de situații unde ar fi nevoie de numirea acelorași persoane sunt, de fapt, cu puțin peste 350, dacă scădem cele două județe unde inspectorii au așteptat schimbarea de la partid și nu au consultat consiliile profesorale pentru noi directori. Poate că situația de facto ar arăta un număr mult redus al excepțiilor invocate, dacă ar fi existat o preocupare reală pentru respectarea regulilor la nivelul județelor”, a mai scris fostul ministru.

Prima replică a venit, tot pe Facebook, de la Mirela Berza, fosta directoare a Colegiului Național „Ferdinand I”, schimbată chiar înaintea concursului, la care a participat fără succes, deși și-a luat concediu fără plată, ca să studieze.

„Sunt uimită să aud că doar la Bacău si Bucuresti nu s a respectat metodologia. Daca o să cerceteze cineva (am retineri mari) o sa se descopere multe nereguli. Cui ii pasă cu adevărat? Doamna inspector general de la Bacau este parlamentar, cu imunitate. Numirea ( temporara) a altui inspector general s-a făcut târziu. Cui îi pasă? Eu am participat la concurs și l-am luat (dar fără loc) și chiar stiu ce scrie in metodologie. În 16 decembrie, toate școlile ar fi trebuit să aibă directori. Ce lecții predăm elevilor noștri? Ce pretenții putem avea de la elevi atunci când ne referim la moralitate, corectitudine….? Aceste lecții de viață pe care le învață elevii noștri azi ne vor costa enorm in viitor. Cui ii pasă?”, a comentat Mirela Berza.

Fostul ministru încă nu i-a răspuns, însă o replică i-a dat un alt cadru didactic, Robert Alexandru: „Este foarte grav că ați luat examenul (fără loc) și nu v-au numit încă directoare la Fundătura de Sus, comuna Râpa de Departe, unde directoarea n-a avut toate doctoratele, postuniversitarele, proiectele, funcțiile și publicațiile ca să se înscrie la concurs, iar altcineva nu a vrut să fie. Mai este timp să bateți cu pumnul în masa inspectoratului, să vă dea ce vi se cuvine, funcția de acolo. Și, să rugați, cu voce mai blândă, poate vă ajută cu un tractor, sau măcar o căruță, că trebuie ocolit județul până acolo, iar jumătate din drum n-a fost asfaltat niciodată…”.

Mirelei Berza, fosta directoare a Colegiului Național „Ferdinand I”, este urmărită penal pentru abuz în serviciu și conflict de interese, fiind, de altfel, în conflict deschis cu Theodora Șotcan, care a schimbat-o din funcție.

Vizată de criticile Mirelei Berza, Theodora Șotcan, fostul inspector școlar general, nu a dat încă nicio replică, însă ea a fost în concediu, în timpul, campaniei electorale. Începând cu luna septembrie 2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, condus de Mircea Dumitru, a desfășurat procedura de evaluare a activității manageriale a inspectorului școlar general Theodora Șotcan, căreia i s-a acordat calificativul FOARTE BINE. Rezultatul controlului a fost anunțat de minister chiar în perioada pe care fostul ministru acum o critică.

În județul Bacău, au fost scoase la concurs 173 de posturi de directori și 69 de posturi de directori adjuncți de școli, licee, colegii naționale, potrivit datelor oficiale de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău.