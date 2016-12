Concurs! Câștigă o invitație la concertul Strauss Festival Orchestra Vienna!

Câștigă o invitație pentru două persoane la concertul extraordinar al Strauss Festival Orchestra Vienna, ce va avea loc mâine, 13 decembrie, de la ora 19:30, la Teatrul de Vară “Radu Beligan”. Lasă-ne un comentariu pe Facebook, la acest articol, în care să ne spui că vrei să mergi la concert și invitația poate fi a ta! Câștigătorul îl vom anunța pe pagina de Facebook, mâine dimineață!

Strauss Festival Orchestra Vienna sub bagheta maestrului Willy Büchler aduce și în acest an fascinaţia muzicii autentice vieneze în Bacău. Programul spectacolului Vienna Classic Christmas este complet nou și va avea în plus o componentă vizuală, prin grația corpului de balet Pegani, din care fac parte prim balerinii Romina Kołodziej și Vladimir Snizek.

Spectacolul autentic vienez va aduce spectatorilor români o premieră care va completa tabloul fabulos al Vienei Imperiale – grația corpului de balet, care va crea o poveste diferită pentru fiecare piesă muzicală, cu o coregrafie semnată de celebra balerină Raffaela Pegani, o artistă cu o carieră îndelungată împreună cu Strauss Festival Orchestra Vienna. Romina Kołodziej a studiat la Opera de Stat din Viena și este prim-balerină la Teatrul Național Slovac din Bratislava. Vladimir Snizek este balerin, coregraf, manager, având o agendă încărcată, cu turnee în toată lumea.

Rafinament, eleganță, distincție într-un mirific spectacol de Crăciun, care îmbină auditivul, vizualul și emoționalul – spectacolul Vienna Classic Christmas, susținut de Strauss Festival Orchestra Vienna sub bagheta maestrului Willy Büchler! Evenimentul face parte din Programul național cultural “Artă contra Drog” 2016, proiect derulat de CIADO România și Asociația Culturală de Teatru, Muzică și Film „Dracula”.