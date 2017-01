Compania Blue Air, acuzată de un băcăuan că își bate joc de copiii mici

Băcăuanul Cătălin Tăbăcaru a avut o experiență cât se poate de urâtă în timpul zborului Blue Air din Milano spre Bacău, pe 5 ianuarie. Pentru că reprezentanții companiei l-au ignorat sau chiar i-au vorbit urat, acesta s-a decis să le facă publică atitudinea.

“Trebuia să decolăm de la Milano la ora 9.45, însă ajunși în aeroport ni s-a transmis că este ceață pe Aeroportul Bacău și vom pleca la ora 11.30 – a declarat Cătălin Tăbăcaru. Până aici totul a fost în regulă, pentru că nu e nimeni absurd când vine vorba de condiții meteo și de siguranță. Însă problemele abia începeau. Eram cu soția și un bebe de 8 luni. Am întrebat dacă este sigură plecarea la ora 11.30, pentru a lăsa geanta și căruțul bebelușului la cală, deoarece era dificil să le cari prin aeroport. Mi-au zis că nu este problemă și că la 10.30-10.45 putem trece în zona de siguranță că vom decola la 11.30. Am lăsat bagajul bebelușului și, surpriză, pe la ora 10.45 ni s-a transmis prin stație că vom pleca la ora 14.00 locală. Am mers să cer informații, dar nu mai era nimeni la check-in. Am mers la informații, dar de aici ne-au trimis înapoi la check-in.

Într-un târziu, a apărut cineva să împartă bonuri pentru sandvișuri și să ne confirme că plecarea este amânată pentru ora 14.00. Atunci am cerut să mi se returneze bagajul de cală și căruțul copilului ca să nu mai stea pe scaune, unde era un curent incredibil de la ușile deschise tot timpul, fapt pentru care a și răcit foarte tare. Au zis că este imposibil, pentru că nu au om care să caute prin bagaje. Le-am spus că am mâncarea pentru bebe, biberoanele, laptelele în bagaj. Menționez că, la plecarea din Bacău, pe 27 decembrie, am luat lapte și mâncare în bagajul de mână și le-au aruncat la aeroport, pentru că au zis ca este interzis să trec cu mâncare nesigilată și cu lichide”.

Chinurile băcăuanului și familiei lui nu s-au oprit aici, mai ales că au stat pe aeroportul din Milano aproape 12 ore, până avionul a decolat. “Am cerut să vorbesc cu reprezentantul Blue Air din aeroport, dar mi s-a transmis că este în concediu medical, cu toate că fusese la lucru cu o zi înainte. Am cerut să sun, pentru că legea îi obligă ca la o întârziere mai mare de cinci ore să furnizeze mâncare, răcoritoare și două apeluri telefonice. Mi-au zis că pentru adulți pot sandișuri, pentru bebe însă nimic. Am sunat de pe mobilul meu la call center Blue Air, dar nu a răspuns nimeni. Atunci ne-am adunat mai multi pasageri ajunși la capătul răbdării și am cerut explicații la informații, care într-un final ne-au spus că vom pleca la ora 20. Am cerut din nou mâncare pentru bebeluș, dar mi-au dat un bon de sandviș. Am cumpărat niște borcănele dintr-o farmacie. Un angajat din acel aeroport mi-a oferit un scaun și apă, pentru că de acum copilul urla de foame și oboseală. El mi-a explicat că nu voi primi bagajul și căruțul, deoarece este politica Blue Air ca să nu poți pleca cu alt zbor și să le ceri banii înapoi, pentru că după cinci ore de întârziere poți refuza zborul și să ceri banii”.

Într-un final, pasagerii au fost anunțați că vor pleca la ora 20.30. Dar și în avion problemele au continuat. “Am cerut în avion ceva pentru bebe, dar nimic – a precizat pasagerul. Am mers la toaletă și, când să mă spăl pe mâini, nu era săpun, ci o coajă aruncată pe chiuveta jegoasă. Am cerut alt săpun, dar mi s-a zis să mă spăl cu ceea ce este sau fără săpun. În sfârșit, am ajuns în Bacău. La aterizare, am ieșit ultimii din avion pentru că bebelușul trebuia îmbrăcat. Pe scara avionului, când să ies, aceeași stewardesă ne-a zis «La revedere!» și, când i-am răspuns că sigur nu ne vom revedea după cum am fost tratați de companie, a început să ne vorbească urât”.

Am încercat și noi să aflăm un punct de vedere al companiei Blue Air, dar ca întotdeauna ne-am lovit de call center-ul unde minutele sunt calculate în euro, iar robotul are grijă să îți facă istoricul Blue Air pe banii tăi.

Claudiu TĂNĂSESCU