Ciupercile nu se mai pot culege fara aprobare

Noul Cod Silvic, publicat in Monitorul Oficial, aduce o serie de schimbari, contestate de unii specialisti. Una dintre prevederile normativului se refera la recoltarea de produse din padurile administrate de silvicultori. Astfel, noul Cod Silvic include o prevedere prin care este interzis culesul ciupercilor fara aprobare de la silvicultori. Mai exact, la art. 58 al noului Cod Silvic se arata ca intreg continutul padurii este proprietatea detinatorului acesteia si se mentioneaza expres ca „recoltarea si/sau achizitionarea produselor nelemnoase specifice fondului forestier se fac pe baza avizelor, a autorizatiilor si a actelor de estimate eliberate de unitatile silvice pe principiul teritorialitatii, in conformitate cu normele tehnice aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura”. Fara a interpreta texul de lege, se poate intelege ca un amarit de la tara nu va mai putea sa intre in padure pentru a culeage zmeura si mure, daca nu are autorizatia expresa a proprietarului padurii. Nu o va putea face nici daca padurea e proprietatea publica a comunei. „Cert e ca noul Cod Silvic este mai prost decit cel care a fost pina acum. Va dati seama, ca nu o sa stam prin padure ca sa-i urmarim pe toti cei care se duc dupa cules ciuperci sau fructe de padure! Cred ca mai curind legiuitorul a avut in vedere recoltatul organizat, de catre firme, care folosesc aceste produse in comert. Aceste firme, intr-adevar, trebuie sa solicite de la noi autorizatii, in baza carora vor trebui sa achite statului o redeventa. Recoltatul se va face numai de pe suprafetele de padure pe care noi le administram, nu si din padurile celorlalti proprietari”, a explicat Gheorghe Savu, directorul Directiei Silvice Bacau.

El mai spune ca, din pacate, la mai bine de trei luni de la aparitia noului normativ, nu au fost inca emise normele de aplicare ale acestor prevederi. Dupa parerea lui, ar mai fi nevoie de citeva zeci de acte normative care sa fie emise pentru a se putea aplica in mod corect si limpede noul Cod Silvic. Fara norme de aplicare, legea e deocamdata ambigua, inclusiv in ceea ce priveste acordarea finantarii pentru ingrijirea, paza si reabilitarea padurilor private sub 30 de hectare.

