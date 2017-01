Cine este noul director al Companiei de Apă Bacău? Ioan Bejan face primele declarații în exclusivitate pentru Ziarul de Bacău

Compania Regională de Apă Bacău are un nou director. Este vorba despre Ioan Bejan, un băcăuan cu un CV impresionant, care a ales în urma unui proces de recrutare, efectuat de o firmă specializată.

Ioan Bejan este născut în Bacău, dar de 20 de ani este stabilit în București. A deținut mai multe funcții importante la Raiffeisen – Banca pentru Locuințe, GreenMax Capital Advisors și alte firme din domeniul imobiliar. De altfel, presa l-a remarcat când, în urma unei tranzacții, a câștigat peste 4 milioane de euro.

Ioan Bejan a deținut și funcții publice. A lucrat 9 luni în Ministerul Economiei, ca șef de cancelarie al secretarului de stat Lucian Șova, actual deputat PSD. De asemenea, în momentul de față este membru în Consiliul de Administrație al Aeroportului George Enescu din Bacău.

Ales pentru expertiza sa financiară

În exclusivitate pentru Ziarul de Bacău, Ioan Bejan a confirmat că a fost recrutat pentru poziția de director CRAB și a declarat că și-a dorit să revină în Bacău și să își folosească expertiza financiară pentru a ajuta CRAB. “Am parcurs un proces de recrutare, în urma căruia am fost ales. Abia ieri am fost anunțat oficial că am fost ales. Trebuie să finalizez niște lucruri unde sunt acum, după care voi veni în Bacău să preiau funcția. Probabil de luna viitoare voi intra în pâine”, a spus Ioan Bejan.

Noul director susține că investițiile sunt partea cea mai importantă pentru rezolvarea problemelor la CRAB. “Am considerat o provocare să aduc expertiza mea financiară la CRAB. Cred că asigurarea resurselor pentru investiții e cea mai importantă și aici ajută expertiza mea”, a mai spus Ioan Bejan