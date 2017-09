Cine a scris Compendiul pentru gimnaziu? Unul dintre autori este profesor de franceză în Onești

Pe site-ul adevarul.ro, a fost lansată o dezbatere, pe tema „Cine a scris Compendiul pentru gimnaziu?”, după ce s-a constatat că în nicio secțiune a lucrării nu este menționat vreun autor. Un profesor din Onești și-a asumat paternitatea secțiunii Limba franceză și a dezvăluit că a muncit gratis.

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat un compendiu interactiv pentru gimnaziu, care cuprinde curricula şcolară la materiile ale căror manuale au fost contestate, precum Limba română, Limba modernă 1 şi 2, istorie, geografie, Educaţie plastică, muzică, Educaţie tehnologică şi consiliere, urmând ca acesta să fie util în primele opt săptămâni ale anului şcolar.

Pe pagina a doua a Compendiului pentru gimnaziu scrie „Acest compendiu este proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale” și „Resurse realizate pe baza unor repere metodologice oferite de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei”.

După lansarea întrebării, mai mulți profesori au anunțat că au făcut parte din colectivul de autori. Profesorul Gabriel Fornica-Livada, de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Oneşti, județul Bacău, și-a asumat paternitatea secțiunilor de Limba franceză.

Se spune profesorul Gabriel Fornica-Livada

Într-un răspuns dat publicității, Gabriel Fornica-Livada a povestit cum devenit autor și cât timp a avut la dispoziție pentru realizarea contribuției la Compendiul pentru gimnaziu.

«Sînt un mic coautor al unuia dintre «compendiile» editate de MEN. În cazul limbilor străine, există pe piață zeci de metode eficiente care ar putea ajunge pe băncile elevilor. Nu era nevoie de compendii suplimentare, redactate prin voluntariat, într-un timp ridicol de scurt! Domnul ministru profită de munca pro bono a unor oameni care, la o simplă rugăminte, lucrează în timpul liber pentru a suplini lipsa de gîndire a conducerii ministerului!”, a notat profesorul din Onești, pe Facebook.

Cum de am ajuns aici?

De ce şi eu?! Pentru că am fost rugat! Un e-mail, un telefon într-o zi de luni (în august!), o rugăminte insistentă de a contribui la realizarea acestor resurse pentru clasa a V-a.

Motivarea: unele manuale din aceeaşi arie curriculară (dar nu cele de franceză) sînt contestate, ele nu pot ajunge încă în şcoli, domnul ministru a găsit de cuviinţă să dispună realizarea acestor „resurse”.

Termen: miercurea următoare. Adică a treia zi după telefon!

Modalitatea de (răs)plată: un mulţumesc din partea persoanei care mi-a telefonat. Am lucrat, asemenea celorlalţi colegi din grupul de lucru (cu care am colaborat prin e-mail), PRO BONO!

Cine sînt eu de-am fost sunat să dau o mînă de ajutor?!

-profesor de limba franceză la un colegiu naţional din provincie.

-coautor, cîndva, al unei serii de manuale de limba franceză pentru liceu, apărute la Editura RAO.

– membru, în cîteva rînduri, începînd cu sfîrşitul mileniului trecut, al Comisiei centrale a Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice. traducătorul a patru cărţi apărute la Editura Univers.

– membru al grupului de lucru pentru redactarea programelor de limbi străine pentru gimnaziu, „promoţia” 2016. Acolo nu-s anonim, undeva, la finalul documentului, figurez în listă. un teanc de „hîrtii” divers colorate atestă că aş fi formator de formatori (!),

– expert evaluator şi altele asemenea. vorbesc şi scriu limba franceză la nivelul unui nativ. Nu am „documente doveditoare” pentru această afirmaţie, dar e singura „calitate” dintre cele de mai sus de care sînt, cu adevărat, mîndru. Cei care contează pentru mine, ŞTIU că această afirmaţie este adevărată!

Părerea mea despre „Compendiu”? Am mai scris aici, nu mă repet. Cine doreşte cu adevărat s-o afle, are la dispoziţie rotiţa mouse-ului!

Îmi este ruşine de ceea ce am scris pentru „Compendiu”? Clar, nu! Nu am copiat de la alţii, nu mi-am bătut joc de meserie…»

– Sursa: Gabriel Fornica – Livada.

Gabriel Fornica – Livada are 59 de ani, s-a născut în Moinești și a studiat la Liceul „Ion Barbu” și Universitatea București, Facultatea de Limbă Străine. Acum, predă la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Oneşti.