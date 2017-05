Chimcomplex „bugetează” achiziția Oltchim, prin emiterea de acțiuni. AGEA a majorat capitalul social cu 170 milioane lei

In sedinta AGEA Chimcomplex din 8 mai 2017 convocata de Virgiliu Bancila, presedintele Consiliului de Administratie, Virgiliu Bancila, a fost aprobat planul de majorare cu 170 de milioane de lei a capitalului social, prin emiterea a 135 de milioane de acțiuni.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura o parte din fondurile necesare achiziției unor Grupe de Active viabile economic ale Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, potrivit unui comunicat de presă. Astfel, finantarea achizitiei Oltchim se va face din fonduri proprii existente, din capitalul obtinut in urma acestei majorari a capitalului social al Chimcomplex, precum si din credite contractate de la institutii bancare si nebancare.

Totodata, prin majorarea capitalului social se va asigura si capitalul de lucru necesar punerii în funcțiune a unei noi platforme chimice, prin integrarea activelor de producție ale Chimcomplex cu cele cumpărate de la Oltchim

“Aceasta decizie a AGEA Chimcomplex reprezenta un pas important, printre ultimii as zice, in demersurile noastre de constituire a Companiei Nationale de Chimie. Odata cu finalizarea auditului pe care il efectuam la Oltchim, vom putea spune ca suntem 100% pregatiti sa depunem pe 26 iunie o oferta realista de preluare a activelor viabile ale combinatului din Ramnicu Valcea. Mai departe, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, alaturi de specialistii nostri si de partenerii comerciali, tehnici si financiari, ramane sa ne apucam de treaba si sa aplicam planul nostru de masuri al carui scop final este revitalizarea industriei chimice din Romania” a declarat presedintele CA Chimcomplex.

Prin crearea Companiei Romane de Chimie, Chimcomplex isi propune integrarea activelor viabile de la Oltchim cu unitatile de productie de pe platforma din Onesti, in scopul de a dezvolta o platforma integrata de productie in industria chimica, ce va deservi pietele regionale si internationale.