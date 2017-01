Chimcomplex Borzești vrea să cumpere activele viabile ale Oltchim și să înființeze Compania Română de Chimie

SC Chimcomplex SA Borzesti, membra a Grupului SCR, grup industrial cu capital privat 100% romanesc, a depus o oferta indicativa pentru preluarea activelor Oltchim.

Chimcomplex anunta intr-un comunicat de presa ca saluta intentia Administratorilor Judiciari privind vanzarea Oltchim pe module de active si apreciaza ca aceasta metoda nu este doar conforma cu procedurile Comisiei Europene pentru aceste situatii, dar reprezinta si solutia practica prin care activele sanatoase ce pot fi restructurate si eficientizate sa poata fi salvate si reintegrate in circuitul economic.

Conform declaratiei presedintelui Consiliului de Administratie al SC Chimcomplex SA Borzesti, Virgiliu Bancila, oferta depusa se refera la modulele de active viabile, de utilitati si logistica si la activele care vor constitui baza dezvoltarii viitoare a platformei.

“Este o oferta realista si sustenabila care vizeaza consolidarea activelor care sunt in productie si realizarea unor investitii importante pentru modernizarea si repornirea unor fluxuri tehnologice oprite in prezent”, a declarat Bancila.

Strategia Chimcomplex este de integrare a acestor active de la Oltchim cu unitatile de productie ale Chimcomplex de pe platforma din Onesti, prin crearea Companiei Romane de Chimie, in scopul de a dezvolta o platforma integrata de productie in industria chimica, ce va deservi pietele regionale si internationale”, a mai declarat presedintele CA Chimcomplex.

Oferta Chimcomplex contine si un capitol esential privind specialistii Oltchim, care pun in valoare instalatiile si know how-ul societatii; desi documentatia primita de la consultantul Oltchim nu face referiri privind obligatia preluarii personalului existent, oferta prevede angajarea de personal pe aceasta platforma pentru a exploata eficient si in siguranta activele achizitionate; structura detaliata va fi stabilita dupa auditul care va fi efectuat in perioada urmatoare, dar anticipam ca nu va fi mult diferita de cea actuala.

Prin aceasta achizitie, mediul de afaceri, in special cel din domenul chimiei, se va consolida; producatorii de materii prime si furnizorii de servicii, trader-ii si distribuitorii isi vor consolida afacerile si pozitia in fata concurentrei regionale prin faptul ca vor avea un partener de afaceri puternic pe termen lung cu care vor putea construi viitorul.

„Prin achizitia preconizata se va elimina si nesiguranta partenerilor bancari in colaborarea cu Oltchim, in sensul ca se va crea o entitate careia ii vor putea oferi serviciile in conditii de siguranta.De altfel, pentru a se elimina anumite semne de intrebare intentionam ca activitatea de operare si dezvoltare sa fie condusa de un consiliu de administratie format din profesionisti din industrie si din domeniul financiar cu experienta dovedita in gestionarea afacerilor interne si internationale”, se mentioneaza in comunicatul Chimcomplex.

Ofertarea achizitiei Oltchim la inceputul anului 2017 si la inceputul unui nou ciclu guvernamental este un semnal politic foarte important, apreciază conducerea Chimcomplex.

„Liderii politici pot avea certitudinea rezolvarii in sfarsit a situatiei de la Oltchim. Declaratiile si intentiile Guvernului Romaniei de a sprijini capitalul autohton se vor putea aplica/verifica in privatizarea Oltchim, actiune care va fi inceputul refacerii industriei chimice romanesti. Chimcomplex va cere o atitudine constructiva din partea autoritatilor statului si va oferi o companie cu peste 2500 de locuri de munca stabile, o companie care valorifica resursele naturale ale Romaniei in interesul romanilor, o companie care va contribui la echilibrarea import/exportului de produse chimice cu toate consecintele derivate din acest proces”, se arată în comunicatul remis presei.

In 2013, prețul de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni al societății comeciale Olchim Râmnicu Vâlcea, pachet dorit și de consorțiul format din Chimcomplex Borzești – societațile de investiții financiare, a fost fixat de Adunarea creditorilor intreprinderii valcene, la circa 290 de milioane de euro.

Chimcomplex Borzesti este singurul reprezentant bacauan in topul celor mai importanţi 50 de exportatori din Romania, alcătuit de Ziarul Financiar. Chimcomplex este fabricant de produse clorosodice.