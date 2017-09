Cersetorii din Bacau au fost trimisi in localitatile de domiciliu

Politia Locala a municipiului Bacau incearca sa tina sub control fenomenul de cersetorie. In acest scop, de la inceputul anului si pina in prezent au fost intocmite 187 de fise pentru cersetorie, pentru 103 persoane depistate la cersit. Dintre acestea, 94 de persoane sint majore si doar sapte sint minori. „La fel ca in anii trecuti, numarul persoanelor majore venite din alte localitati este preponderent, doar 16 dintre acestea fiind din Bacau. In cazul minorilor, cei sapte copii, toti din municipiul Bacau, au fost incredintati familiilor”, a declarat Florin Podoleanu, purtator de cuvint la Politia Locala Bacau.

Strinsi de pe strazi

Saptamina trecuta, agentii Politiei Locale a municipiului Bacau in colaborare cu agenti din cadrul Sectiei 2 Politie au desfasurat o serie de actiuni comune ce au vizat prevenirea si combaterea cersetoriei. Scopul a fost identificarea si luarea in evidenta a persoanelor depistate la cersit pentru prima data, intocmirea fiselor de trimitere in localitatile de domiciliu pentru cei ce provin din alte zone decit municipiul Bacau si acolo unde se impune, reintegrarea familiala sau internarea in centrele de asistenta specializata. „In cadrul acestui parteneriat, au fost depistate 16 persoane care apelau la mila publica, fiind aplicate 14 sanctiuni contraventionale in valoare de 2.100 lei pentru acte de cersetorie, conform Legii nr. 61/1991”, a adaugat Podoleanu. Persoanele depistate la cersit, care provin din alte localitati, au fost conduse la mijloacele de transport in comun pentru a fi transportate in localitatea de domiciliu. In cazul persoanelor minore a fost dispusa masura de sesizare a organelor abilitate, respectiv, Serviciul Public de Asistenta Sociala (SPAS) si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC).