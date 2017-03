Cel mai modern Centru RMN din Moldova se deschide miine, in Bacau

Societatea RMN Test Bacau deschide, miine, 6 august, in incinta Clinicii Dr. Chelariu, din Bacau (str. Erou Ciprian Pintea nr. 19) cel mai nou si modern Centru de Imagistica Medicala din zona Moldovei. Centrul este dotat cu un aparat de rezonanta magnetica SIEMENS, tip MAGNETOM ESSENZA, cu o putere a cimpului magnetic de 1,5 Tesla, an de fabricatie 2010. Echipamentul ofera cele mai noi posibilitati de investigatii existente in patologia tumorala, traumatica, inflamatorie, infectioasa cu localizari cerebro-vasculare, osteo-articulare, medulare, musculare, abdominale, pelvine, toracice, oferind posibilitatea unei explorari totale (TIM – ALLBODY).

Patru categorii de examinari medicale

In acest Centru – ne-au explicat specialistii lui -, examinarile pot fi clasificate in patru mari categorii: Examinari in patologia cranio-cerebrala (RMN cerebral plus orbita plus angio plus stinci temporale plus hipofiza plus sinusuri); Examinari in patologia vertebro-medulara (coloana cervicala, toracala, lombo-sacrata); Examinari in patologia osteoarticulara (genunchi, coxo-femurale, sacro-iliace, umar, cot, pumn, glezna, stern, precum si al oaselor lungi). Echipamentul ofera posibilitatea efectuarii de harti cartilaginare; Examinari in patologia abdominalo-pelvina in special organele parinchimatoase, avind posibilitatea masurilor de difuzie si perfuzie, marind, astfel, sensibilitatea si specificitatea diagnosticului.

Cei mai mari specialisti in imagistica din tara

Dar, cel mai important pentru calitatea actului medical din aceasta clinica este ca interpretarea rezultatelor se va realiza prin intermediul unui sistem de citire ON LINE, de o echipa formata din cei mai mari specialisti in imagistica din Romania. Din echipa fac parte Dr. Ligia OPRIS – Medic Primar Neurolog, cu competenta in imagistica obtinuta in Hidelberg (Germania), autoarea celor mai cunoscute lucrari in domeniu din Romania (“IRM Vertebro-medular”; “Imagistica cerebrala prin RM”), medic in cadrul Clinicii NEUROMED Timisoara; Dr. Ieana Olguta RIZEA – Medic Primar Radiolog, cu competenta CT si IRM, de la Spitalului de Urgenta “ELIAS“ Bucuresti, Clinica Privata “REMEDIS” din Spitalului Militar Bucuresti, precum si Centrul Medical Privat “PHOENIX” Bucuresti, Dr. Eugenia PAIZIS – Medic Primar Radiolog, cu competenta CT si IRM din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti si Centrul Medical SANADOR Bucuresti.

Evenimentul inaugurarii Centrului de Imagistica Medicala va avea loc cu incepere de la ora 10,00. (Petru DONE)