CECCAR Bacau: Piata serviciilor contabile are un nou lot de profesionisti

Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din judetul Bacau s-a imbogatit, la sfirsitul saptaminii trecute, cu mai mult de 30 de nume, dupa ce o noua grupa de absolventi ai stagiului profesional au depus juramintul. Ceremonia a avut loc la sediul filialei Bacau a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – CECCAR, la care au fost prezenti presedintele filialei, Marcel Bulinschi, directorul executiv al acesteia, Constantin Pastrav, si presedintele Comisiei de disciplina, Gheorghe Balau.

Prin depunerea juramintului, profesionistii contabili s-au angajat sa aplice corect si fara partinire legile tarii, sa respecte prevederile profesionale privind conduita si etica, sa pastreze secretul profesional si sa duca la indeplinire indatoririle care le revin. „Ati intrat, cu drepturi depline, in profesia contabila intr-o perioada dificila – a spus Marcel Bulinschi. Promotia din acest an est compusa mai ales din tineri. Dar am convingerea ca noii veniti vor face fata. Un profesionist contabil are foarte multe misiuni, de la tinerea contabilitatii, pina la expertizele contabile judiciare, la consultanta financiar-contabila etc. CECCAR a facut eforturi pentru cresterea calitatii serviciilor contabile. Astfel, toate misiunile contabile au cite un standard profesional la baza”. Presedintele filialei a tinut, insa, sa-i faca atenti pe noii veniti asupra pastrarii unitatii profesiei, fara de care nu vor reusi sa performeze.

Ceremonialul depunerii juramintului este reglementat, la CECCAR, prin Norma 16/2010. Conform acesteia, candidatii la calitatea de expert contabil si contabil autorizat, cu mina in dreptul inimii, au rostit juramintul, impreuna cu presedintele filialei, care a tinut mina dreapta pe Biblie. Dupa care fiecare nou membru al filialei a depus juramintul scris si semnat.

Stagiul de pregatire profesionala, la CECCAR, dureaza trei ani. „Ceea ce ne-a motivat sa-l parcurgem aceasta etapa – a opinat reprezentantul grupei, Ramona Achitei – a fost increderea in fortele proprii, dar si dorinta de afirmare in plan profesional. Am fost o generatie care am depasit cu brio schimbarile legislative si pe cele din viata personala, dar si modificarea reglementarilor privind stagiul de pregatire. Credem, astfel, ca am aratat ca am dobindit cunostinte solide si ca ne putem afirma rationamentele profesionale in viitor”.

Impunator in roba de presedinte al Comisiei de disciplina, Gheorghe Balau a tinut sa le aminteasca noilor profesionisti ca ceea ce-i asteapta in acest domeniu nu este foarte usor. „Implinirile – a precizat presedintele comisiei – se vor vedea mai tirziu. Pasul facut la intrarea in profesie este unul spre o multime infinita de probleme, dar care vor aduce satisfactie pe masura ce vor fi rezolvate. Eu le doresc noilor colegi sa nu ajunga in Comisia de disciplina, pentru ca primul auditor de calitate in profersie este chiar profesionistul. Respectarea standardelor si normelor este conditia sine qua non a moralitatii si a eticii in profesia noastra”.