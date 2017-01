Ce taxe şi tarife NU se mai percep la Registrul Comerțului, de la 1 februarie 2017

Începând cu data de 1 februarie 2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la registrul comerţului NU se vor mai percepe următoarele:

1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului:

– cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;

– cererea de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei;

– cererile de menţiuni simple – 45 lei:

o cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă – PJ/PFA, II, IF;

o cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă – PJ;

o declaraţie model 1 – PJ/PFA, II, IF;

o declaraţie model 2 – PJ/PFA, II, IF;

o declaraţie model 3 – PJ/PFA, II, IF;

o cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;

o cerere de menţiune operaţiune unică – PJ;

o cerere de menţiuni – PFA, II, IF;

o cerere depunere şi menţionare acte – PJ;

o cerere depunere şi menţionare acte – PFA, II, IF;

o cerere depunere situaţii financiare – PJ;

o cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF;

o cerere îndreptare erori materiale – PJ;

o cerere îndreptare erori materiale – PFA, II, IF;

o cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/PFA, II, IF;

o cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;

o cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;

– cererile de menţiuni complexe – 220 lei:

o cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;

2. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;

3. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare.