Caz neelucidat: O fetita de doi ani a murit la o zi dupa ce primise diagnosticul de „rosu in git”

– o fetita de doi ani din Bacau a decedat la Spitalul de Pediatrie dupa citeva ore de la internare si dupa ce, cu doar o zi inainte de aceasta, fusese consultata si diagnosticata de medicul de familie cu infectie acuta a cailor respiratorii superioare – in timp ce medicii spun ca a fost vorba despre o evolutie atipica a bolii, parintii sint convinsi ca vinovate de moartea micutei sint chiar cadrele medicale care au avut-o in grija – Protectia Copilului a demarat o ancheta

Parintii si bunica Alexandrei Daniela Unguru, o fetita de doi ani si o luna din Bacau acuza sistemul medical bacauan de moartea acesteia. Fetita a decedat simbata, doua aprilie, la Spitalul de Pediatrie Bacau, la doar citeva ore dupa ce fusese adusa aici din cauza ca nu putea respira.

Familia sustine ca vineri, micuta fusese dusa la medicul de familie de care apartine, medic care a diagnosticat-o cu „rosu in git” si care le-ar fi spus ca-i vorba despre o „raceala banala”.

Pentru ca starea Alexandrei s-a inrautatit, in ciuda medicamentelor administrate, spun parintii, acestia s-au prezentat la urgente. Prea tirziu se pare, medicii neureusind sa faca nimic pentru a preveni decesul.

„Joi (31 martie, n.r.), pe la unsprezece noaptea, copilul a inceput sa faca febra si sa tuseasca. Am zis, cum se face dimineata, ma duc cu ea la medic. Pe la noua dimineata a doua zi (vineri, 1 aprilie) am vazut ca fata nu se mai trezea. Nu mai avea temperatura, dar am zis ca totusi sa ma duc cu ea la doctor. Pe la 11 ziua, am imbracat-o asa, prin somn, si m-am dus cu ea la medicul de familie. Acesta mi-a spus ca are un rosu in git, o raceala banala, mi-a dat antibiotice si m-a trimis acasa”, povesteste Maria Unguru, bunica fetitei care o are in grija, parintii, se pare, fiind la acea data plecati din localitate.

Femeia mai spune ca a inceput sa-i dea medicamentele prescrise de medicul de familie, dar ca in noaptea dinspre vineri spre simbata, pe la 3.00, micuta a inceput sa transpire rece si sa dea semne ca nu poate respira.

„La 5 dimineata am dat telefon la salvare si am dus-o la spital. Acolo, medicii m-au intrebat daca am fost la medicul de familie cu fata si ce mi-a spus acesta. Le-am explicat ca medicul de familie mi-a zis ca fata are rosu in git, dupa care medicii de la spital au zis ca nu are cum, ca cel mai probabil copila are vreo boala mai veche sau ca a inghitit ceva toxic.

Au dus-o la reanimare, au resuscitat-o si mi-au zis ca sint sanse de unu la mie ca fata sa traiasca”, povesteste bunica Alexandrei. Nici aceasta, nici parintii copilei ajunsi si ei acasa nu-si explica tragedia si cum ar fi putut surveni moartea copilului lor la doar citeva ore dupa ce a fost diagnosticata cu „rosu in git” si spun ca medicul de familie este principalul vinovat.

„Cum nu a auzit ca-i ceva la plamin? Cind eu am insistat ca fata nu respira bine? Daca nu era sigura de ce nu ne-a trimis la un specialist?”, spune bunica. Parintii spun ca in prima faza vor inainte plingere impotriva medicului de familie, dar au dubii si la adresa tratamentului primit de copila in cele citeva ore care a stat internata la Pediatrie, pina a survenit decesul.

„O sa ne consultam cu avocatul. Credem ca medicul de familie este vinovat, ca nu ne-a trimis la specialist. Pentru ce a dat diagnostic pe ghicite? Cum altfel sa ne explicam faptul ca acum doua zile rideam cu ea in parc si acum o ducem la groapa?”, s-au revoltat Claudiu Coman si Maria Daniela Unguru, parintii copilului.

„Pacienta a plecat de la mine cu diagnostoicul de infectie acuta a cailor respiratorii superioare!”

Dr. Madalina Bogatu, medicul de familie care a consultat-o pe micuta Alexandra cu doar o zi inainte ca aceasta sa moara, sustine ca este, la rindul ei, socata de caz, dar ca nu se simte vinovata cu absolut nimic.

Cel mai probabil a fost vorba despre o problema pulmonara virala, cu evolutie atipica.

„Bunica impreuna cu fetita s-au prezentat la mine vineri, intii aprilie, la ora 11 si sase minute. I-am facut consultatie si chiar m-am bucurat ca era un copil bun, cuminte, astfel ca l-am putut verifica amanuntit. Am ascultat-o la plamini, m-am uitat in git, am cautat-o de ganglioni etc.

Copilul avea stare generala buna, nu avea febra, gitul era doar putin rosu, nasul curgea si avea tuse productiva. Pulmonar nu se auzea nimic. In cazul in care a fost vorba despre o pneumonie virala, trebuie stiut faptul ca aceasta nu da stetoacustica pulmonara. Astfel de pneumonii doar la radiologie pot fi depistate”, a declarat pentru Ziarul de Bacau, dr. Madalina Bogatu.

Aceasta spune ca pacienta a primit diagnosticul de „infectie acuta a cailor respiratorii superioare”, fiindu-i prescris tratamentul care se impune in astfel de cazuri.

„Regret enorm decesul copilului. El nu a fost acum prima oara la mine, era un copil bun si nu figura cu boli deosebite. Sint viroze cu evolutii foarte rapide, dar din pacate, chiar in ciuda tratamentului prescris, iata ca apar astfel de situatii”, a spus medicul de familie.

La acuzele parintilor, dr. Bogatu spune ca daca va fi cazul de o ancheta, va lasa ca aceasta sa-si urmeze cursul firesc. „Ii inteleg pe parinti si-mi dau seama ca in astfel de situatii simti nevoia sa acuzi pe cineva. Dar nu ma simt vinovata. Daca se depune plingere la Colegiul Medicilor sint gata sa las ancheta sa curga firesc”, a mai declarat medicul, care spune ca este prima data si spera ca si ultima, cind se intilneste cu un astfel de caz.

Medicii de la Pediatrie spun ca a fost vorba despre o evolutie atipica a bolii

Medicii de la Spitalul de Pediatrie Bacau sint bulversati de decesul micutei paciente si spun ca, practic, a fost cel mai probabil despre o evolutie supraacuta a infectiei.

Potrivit dr. Daniel Ceuca, directorul medical al Spitalului de Pediatrie Bacau, fetita a fost adusa in unitate simbata, 2 aprilie, la 6 dimineata, de bunica, in stare extrem de grava si cu dificultati respiratorii severe, dar constienta. Starea i s-a degradat rapid, motiv pentru care la ora 6.20 fetita deja a fost transferata la terapie intensiva, unde a fost intubata si i s-a pus un ventilator de respiratie asistata.

„Practic, de cind a fost internata ea nu si-a mai revenit, starea continuind sa se degradeze, iar la 10.30 s-a inregistrat decesul. Tot ce s-a facut ca si analize, ca si radiologie pulmonara si investigatii nu aratau modificari majore sau cronice”, a spus dr. Ceuca.

In urma necropsiei din 4 aprilie, pe fisa pacientei a fost scris „edem cerebral usoara congestie meningeala”, iar ca diagnostice de deces „insuficienta respiratorie supraacuta, pneumopatie interstitiala supraacuta”.

Nici suspiciunea de intoxicatie cu medicamente sau alte substante nu a fost confirmata, in urma examenului toxicologic nedepistindu-se nimic. Reprezentantii spitalului spun ca nu s-au mai intilnit cu un astfel de caz.

„S-a pus chiar in discutie transferul pacientei intr-o unitate de rang superior, dar starea ei nu permitea acest lucru. Istoricul medical al pacientei este oarecum incert, bunica spunind ca acest copil nu a avut de-a lungul timpului mai mult decit un «rosu in git», iar radiografia si necropsia infirma vreo boala anume. Este un caz cu care noi nu ne-am mai intilnit, o evolutie a unei infectii supraacute extrem de rara”, a spus dr. Ceuca.

Micuta pacienta a carui deces ramine, deocamdata, un mister a fost codusa pe ultimul drum ieri dupa-amiaza.

Protectia Copilului s-a autosesizat

In acest caz s-a autosesizat si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau, care a demarat in cursul de ieri o ancheta. „Fetita locuia impreuna cu bunica materna, in municipiul Bacau, aceasta internind-o in data de 2 aprilie.

Impreuna cu reprezentanti ai Serviciului Public de Asistenta Sociala am format o echipa mobila in vederea evaluarii la fata locului a familiei si posibelelor cauze care au dus la decesul copilului. In prezent, echipa se afla in evaluare, imediat ce se vor afla detalii, urmind sa le comunicam”, a spus Alina Iftode, purtator de cuvint DGASPC Bacau.