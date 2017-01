Buget 2017: Județul Bacău primește bani pentru șoseaua de centură. Drumul expres Ploiești – Bacău – Pașcani și autostrada au finanțare

Ministerul Finanțelor Publice a ținut în dezbatere publică proiectul de buget pentru anul 2017, documentul urmând să fie aprobat în ședința de vineri, 27 ianuarie. Singurele investiții ce vizează direct și explicit județul Bacău sunt varianta de ocolire a municipiului și alte două construcții de sedii, la Moinești.

Drumul expres Ploiești -Bacău – Pașcani nu este menționat explicit, nici autostrada spre Transilvania, însă acestea sunt incluse la finanțare, potrivit CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere).

Conform proiectului de buget, la Ministerul Transporturilor au fost alocate 202 milioane de lei în 2017 pentru continuarea lucrărilor la șoseaua de centură a Bacăului. Asta, după ce în luna august a anului trecut a fost plătit avansul de 71 de milioane de lei către firma constructoare. Termenul de finalizare a investiției este 2020.

Potrivit CNAIR, ar exista sume alocate și pentru proiectele în pregătire, precum autostrăzile Comarnic-Braşov şi Târgu Mureş – Iaşi sau drumul de mare viteză Ploieşti-Paşcani (numit și autostrada 7, care va trece prin Bacău), la capitolul „Alte cheltuieli de investiţii”.

„Pentru proiectele aflate în faza de execuție, prioritare pentru companie, CNAIR a prevăzut în buget sumele necesare realizării acestora distinct la anexele cod 3/24/29. Pentru proiectele în pregătire (ex. Comarnic-Brasov, Targu-Mures-Iasi-Ungheni, Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani) sumele se regăsesc la Poziţia C Alte cheltuieli de investitii litera c. Acestea cuprind, potrivit legii finanțelor publice, cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege”, a anunțat CNAIR, în replică la zvonurile că a renunțat la aceste investiții.

Alte alocări financiare pentru județul Bacău vizează un sediu APIA în Moinești și finalizarea sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești.

Proiectul de buget va ajunge de la Guvern la Parlament, unde senatorii și deputații băcăuani pot face amendamente și pot solicita fonduri pentru alte investiții în județ.