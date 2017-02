Blue Air anunță o nouă rută, Iași – Torino

Blue Air anunta deschiderea rutei, Iasi – Torino. Zborurile se vor opera cu doua frecvente saptamanale in zilele de marti si sambata, incepand cu 3 iunie 2017.

„Prin introducerea acestei noi rute, conectam doua dintre bazele noastre operationale. Iesenii vor putea beneficia atat de un zbor direct care Torino, dar si de conexiuni, mai departe, catre Palma de Mallorca, Sevilla, Alghero, Bari sau Catania”, a declarat Gheorghe Răcaru, director general Blue Air:

Blue Air planifica pentru anul acesta cresteri semnificative, atat in privinta numarului de pasageri transportati, cat si al flotei: compania estimeaza un total de 4 milioane de pasageri in 2017 si 30 de aeronave in flota.

Destinatii Blue Air in 2017:

-din Bucuresti: Barcelona, Birmingham, Bologna, Bordeaux, Bruxelles, Castellon, Catania, Cluj-Napoca, Copenhaga, Koln Bonn, Florenta, Dublin, Glasgow, Hamburg, Iasi, Larnaca, Liverpool, Lisabona, Londra, Lyon, Madrid, Malaga, Milano Bergamo, Milano Linate, Napoli, Nisa, Oradea, Paris, Roma, Stockholm, Stuttgart, Tel Aviv, Torino, Valencia

-din Bacau: Bologna, Bruxelles, Catania, Dublin, Liverpool, Londra, Madrid, Milano Bergamo, Roma, Torino

-din Cluj-Napoca: Birmingham, Bucuresti, Constanta, Dublin, Hamburg, Iasi, Larnaca, Liverpool, Londra, Nisa, Timisoara

-din Constanta: Cluj-Napoca, Iasi, Milano Bergamo, Oradea, Paris, Roma, Timisoara

-din Iasi: Barcelona, Berlin, Bruxelles, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Koln Bonn, Londra, Paris, Roma, Timisoara, Valencia

-din Larnaca: Atena, Birmingham, Bucuresti, Cluj-Napoca, Londra, Salonic

-din Liverpool: Alicante, Hamburg, Milano Bergamo, Roma

-din Oradea: Bucuresti, Torino

-din Sibiu: Stuttgart

-din Torino: Alghero, Bacau, Berlin, Bucuresti, Bari, Catania, Copenhaga, Ibiza, Lamezia Terme, Lisabona, Londra, Madrid, Malaga, Napoli, Oradea, Palma de Mallorca, Pescara, Roma, Sevilla.