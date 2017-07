BIZAR: Salariații Chimcomplex își laudă patronatul, ca să-i încânte pe angajatii Oltchim

Lupta pentru activele viabile ale Oltchim se duce acum de la om la om, iar patronatele nu se sfiesc să folosească salariații drept masă de manevră. Gestul de azi al salariaților Chhimcomplex Borzești este fără precedent.

Salariații Chimcomplex Borzești, întreprindere care vrea să cumpere combinatul din Râmnicu Vâlcea, le-au adresat viitorilor colegi din Compania Română de Chimie un surprinzător mesaj de „încredere” în viitorul economic al platformei chimice vâlcene.

„Combinatul se va reinventa puternic, oamenii vor fi sprijiniţi concret şi coerent şi se va vedea o schimbare în bine în foarte scurt timp” afirmă „reprezentantii” salariaților Chimcomplex.

Angajații „rememorează” și grijile avute în momentul privatizării combinatului chimic din Borzești: „Eram temători că vom fi concediaţi imediat după privatizare, aşa cum se întâmpla la majoritatea companiilor româneşti ce au fost administrate de stat. Nu a fost aşa. Am rămas pe posturi, am fost sprijiniţi să creştem şi am devenit un pol al industriei chimice româneşti”, se afirmă în scrisoarea deschisă.

Angajatii Chimcomplex ma susțin că aceeași traiectorie ascendentă o vor avea și salariații Oltchim, după ce combinatul din Râmnicu Vâlcea va fi integrat, alături de Chimcomplex în Compania Româna de Chimie.

Scrisoarea deschisă adresată salariaților Oltchim:

„Scrisoare deschisă către angajaţii Oltchim Râmnicu Vâlcea

Stimaţi angajaţi ai combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea,

Reprezentăm grupul tuturor angajaţilor paltformei chimice Chimcomplex Borzeşti şi înţelegem situaţia în care vă aflaţi în acest moment, de aceea am decis să vă adresăm aceste rânduri.

Ştim că soarta Oltchim Râmnicu Vâlcea este într-un moment crucial, critic chiar. Înţelegem că de buna funcţionare a combinatului depind multe dintre destinele dumneavoastră profesionale, multe dintre familiile dumneavoastră şi, până la urmă, chiar munca depusă de-a lungul atâtor ani, cu sârguinţă, dedicare şi pricepere. Înţelegem perfect ce înseamnă să lucrezi pe o platformă chimică, să fii încontinuu responsabil de soarta ta şi a celor din jur şi să fii totuşi răsplătit pentru tot efortul depus prin produsele realizate şi calitatea acestora. Ştim ce presupune să fii încontinuu în priză, să livrezi la standardele impuse şi constant să nu îţi permiţi nicio greşeală tehnică.

Cu toate acestea, înţelegem şi că un combinat închis sau dezactivat înseamnă dezastru pentru comunitatea locală, pentru dumneavoastră şi pentru toţi cei care sunt alături de dumneavoastră. Separat de chestiunea de mândrie a moşternirii blazonului Oltchim ca una dintre cele mai mari şi mai performante platforme de acest tip din Europa, este nevoia de continuitate, de performanţă şi de relevanţă economică. Un combinat care nu este în stare să se adapteze este sortit eşecului.

Aceleaşi griji le-am experimentat şi noi, în momentul privatizării platformei de la Borzeşti. Eram temători de viitorul industrial, de ce se va întâmpla cu instalaţiile şi cu munca noastră şi, de fapt, inclusiv cu noi. Nu voiam să fim daţi afară după o viaţă şi o carieră în acest domeniu. Cu toate acestea, după o serie coerentă de investiţii şi după o perioadă bună de readaptare am devenit unul dintre cei mai importanţi producători români de sodă caustică cu produse clorosodice, cloruri anorganice sau produse de sinteză organică.

Ne mândrim cu performanţa în industria chimică, inclusiv la nivel internaţional şi am reuşit foarte repede să fim pe profit. Eram temători că vom fi concediaţi imediat după privatizare, aşa cum se întâmpla la majoritatea companiilor româneşti ce au fost administrate de stat. Nu a fost aşa. Am rămas pe posturi, am fost sprijiniţi să creştem şi am devenit un pol al industriei chimice româneşti.

Aşa se va întâmpla şi la Oltchim. Combinatul se va reinventa puternic, oamenii vor fi sprijiniţi concret şi coerent şi se va vedea o schimbare în bine în foarte scurt timp. Garantăm noi, din păţite.

Împreună vom relansa industria chimică românească, împreună vom purta cu mândrie numele ţării peste hotare prin produsele noastre şi tot împreună vom face performanţă reală în această regiune.

Vă mulţumim pentru că reprezentaţi aşa cum trebuie această industrie!”.

„Scrisoarea deschisă a salariaților” a fost expediată presei de Departamentul de Relații Publice și Comunicare Grup SCR (Serviciile Comerciale Române). Grup SCR este deținut de omul de afaceri Ștefan Vuza.

Din Grup SCR fac parte, potrivit Wikipedia: Sinterom Cluj-Napoca, Contactoare Buzău, Chimcomplex Borzești, Iașitex Iași, Uzuc Ploiești, Nova Textile Bumbac Pitești, Caromet Caransebeș, Someș Dej, Aisa Invest Cluj-Napoca și Inav București.