Bataie in Primaria Buhoci

– primarita si bibliotecara s-au bruscat si s-au injurat din cauza unei chei – primarita spune ca o va da afara pe bibliotecara, iar bibliotecara, ca va depune plingere penala

Florin CRACIUN, Ovidiu PAULIUC

Scandal cu cintec la Primaria Buhoci. Vineri dupa amiaza, Mariana Rosu, bibliotecara comunei, a sunat la 112 si a anuntat ca fusese agresata de primarita Rodica Odobisteanu, chiar in sediul primariei. Scandalul a pornit de la faptul ca Mariana Rosu a refuzat sa-i dea primaritei cheile de la biblioteca, moment in care aceasta a strins-o de miini si a izbit-o.

„A refuzat sa imi dea cheia si mi-a vorbit foarte urit. Aveam nevoie de cheie ca sa verific ce este acolo, in calitate de primar. Cu oameni de acestia nu se poate lucra. Va fi data afara pe baza prevederilor Codului Muncii”, a spus primarul Rodica Odobisteanu. De cealalta parte, bibliotecara spune ca a fost bruscata.

„A batut cu pumnul in masa, cu piciorul in podea, apoi m-a impins si m-a apucat de miini. Sint toata vinata. Nu merita functia pe care o are. Nu sintem aici sa lucram la stina”, sustine Mariana Rosu. Primarita neaga insa ca ar fi bruscat-o si spune ca nu isi permite sa dea in nimeni. „Sa ii para rau pentru ce s-a intimplat, pentru ca nu stie sa se adreseze unui primar. Eu nu sint femeia de serviciu!”, a replicat primarita.

Astazi, victima urmeaza sa se prezinte la medicii legisti pentru a i se stabili numarul de zile de ingrijiri medicale. De asemenea, Rosu se gindeste si la depunerea unei plingeri penale, lucru de care insa primaritei nu ii pasa deloc. Politia efectueaza cercetari, pentru a lamuri cele intimplate intre cele doua femei.