Bacăul a devenit Capitala Tineretului din România. Ce evenimente sunt programate

Municipiul Bacău și Federația Tinerilor din Bacău, împreună cu Guvernanța pentru Capitala Tineretului din România, formată din Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR), au semnat, marți, 4 aprilie, acordul de purtare a titlului Capitala Tineretului din România de către municipiul Bacău, în cadrul unul eveniment special dedicat acestui moment.

Acordul stabilește cadrul instituțional general pentru implementarea programului Bacău, Capitala Tineretului din România în perioada 2 mai 2017-1 mai 2018, program care propune dezvoltarea orașului prin implicarea tinerilor și valorificarea potențialului acestora.

Atât municipalitatea, cât și Federația Tinerilor din Bacău, își propun să organizeze în perioada 2 mai 2017-1 mai 2018 peste 100 de evenimente, peste 1.500 de activități, cu 344.000 de beneficiari (locali și naționali) și peste 1.800 de voluntari.

Ce se va organiza

Preluarea titlului va fi marcată prin Deschiderea Oficială a titlului „Bacău Capitala Tineretului din România”, urmată de:

• evenimentele partenere naționale: Streetfood Festival, Jazz In The Park, Street Delivery, HiMac in Park, Summitul Tinerilor, Conferința națională de reprezentare a elevilor, BacăuMun, Închiderea Oficială – Colour Run;

• evenimentul propriu ZidArt;

• evenimentele strategice locale Com’On Bacău ’17, Film mai aproape, Bacău Streetball Challenge, ID Fest, Vernisaj, Caravana de teatru și film, Plumbezie, 8 HOURS OVERTIME FOR A GOOD CAUSE, Conferința Națională TinBlog, Concursul ExplorIT, Conferința ReTinA, Festivalul luminii, Semimarathonul Bacău, Festivalul Educațional Zilele Parcului Gherăiești, Gala voluntarului, Școli de vară în mediul rural, Fotbal De Caritate și Conferința Stay Free.

„Pentru noi, este un punct de plecare foarte important, nu doar în ceea ce privește sprijinirea inițiativelor tinerilor băcăuani, dar și pentru implicarea acestora în procesele de decizie din orașul nostru, pentru că tinerii sunt viitorul”, a declarat Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău.

„Toate activitățile pe care le organizăm în contextul programului Capitala Tineretului din România ne ajută să creăm o comunitate și un context în cadrul cărora organizațiile de tineret, instituțiile publice, media, comunitatea locală de tineret şi sectorul privat să lucreze împreună pentru un singur scop”, a afirmat Gabriel Postolache – președintele Federației Tinerilor din Bacău.



Bacău este al doilea oraș din România care poartă titlul Capitala Tineretului din România, după Timișoara, Capitala Tineretului din România între 2 mai 2016 și 1 mai 2017. Programul național funcționează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului, titlu purtat de Cluj-Napoca în anul 2015.