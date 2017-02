Bacauanii au luat cu asalat serviciul „Alo, domnule primar”

Serviciul gratuit „984” de la Primaria Bacau este asaltat de bacauanii care au de sesizat problemele comunitatii. La „Alo, domnule primar” bacauanii au ocazia sa semnaleze probleme din cartierele unde locuiesc. Principalele probleme semnalate de cetateni se refera la refacerea strazilor, trotuarelor, modernizarea parcarilor, reglementarea circulatie, lucrari necorespunzatoare, lucrari tergiversate, limitare tonaj, modernizare, refacerea spatiilor verzi, toaletarea copacilor si a gardului viu, curatenia, ciinii maidanezi, inlocuirea becurilor, defectiuni cablu, amplasari corpuri de iluminat, suplimentare stilpi si corpuri iluminat, parcari pe spatiul verde, ordinea si linistea publica, probleme cu asociatiile de proprietari, control la asociatii, probleme locuinte sociale sau ANL, repartitii. „Toate sesizarile se dirijeaza catre compartimentele care au ca atributii domeniul in care se face reclamatia si in termen de sapte zile acestea trebuie sa faca o informare asupra modului in care au rezolvat sesizarile”, a declarat Ionut Tomescu, purtator de cuvint la Primaria Bacau.

Peste 300 de sesizari in patru luni

In ultimele patru luni, la „Alo domnule primar” au reclamat 327 de persoane. Cele mai multe, 77 sesizari, sint pentru serviciul energetic, multi dintre bacauani rabufnind impotriva deselor intreruperi de curent de la E.On si cer sprijin la Primarie pentru ca nu dau de dispecerii furnizorului de curent electric. Pe locul doi urmeaza reclamatiile ce vizeaza domeniul de activitate al Directiei de Servicii Publice a municipiului Bacau, urmate de cele ce vizeaza domeniul public si infrastructura rutiera – 47.

Solicitari deosebite

La telefonul Primariei se fac si altfel de solicitari, cum ar fi sa se primeasca ziarul institutiei la domiciliu, sa nu se construiasca o biserica pe spatiul verde dintre blocuri, sa fie atentionata populatia ca distrugerea spatiului verde constituie contraventie, in parcul Catedralei, montarea mai multor puncte de distribuire a abonamentelor de transport public in oras, iar un bacauan chiar isi manifesta intentia de a inchiria sau vinde o bucata de teren Primariei, pentru amenajarea de locuri de parcare.