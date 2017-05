Bacău: Doctorii sunt alarmați de creșterea numărului părinților ce refuză să-și vaccineze copiii. Ce spun specialiștii

Campania de informare şi educare “Vaccinarea salvează vieţi” iniţiată de către Asociaţia Pro Imunizare, Societatea Naţională de Medicina Familiei şi Societatea Română de Microbiologie a ajuns duminică în municipiul Bacău.

Din cauza vremii nefavorabile, evenimentul „Împreună creștem obiceiuri sănătoase” nu a mai avut loc în parcul Cancicov. Echipa MiniArtShow, alături de autoritțăi și medici, le-a făcut o bucurie copiilor din Centrul de primire în regim de urgență (DGASPC) Bacău, organizandu-le un spectacol interactiv și concursuri cu premii.

In cadrul conferintei de presa organizate duminică, 14 mai 2017, la Centrul de Afaceri „Mircea Cancicov” din Bacau, cu ocazia lansarii campaniei de informare si educare „Vaccinarea salveaza vieti”, autoritatile publice impreuna cu reprezentatii Directiei de Sanatate Publica si initiatorii campaniei au formulat o opinie comuna in ceea ce priveste nevoia de informare corecta, bazata pe dovezi medicale.

Populatia refuza cu mare usurinta vaccinarea

Medicii de familie din judetul Bacau, prezenti la conferinta, au tras un semnal de alarma vis a vis de refuzul din ce in ce mai crescut al parintilor in ce priveste vaccinarea, considerand necesar ca acestia sa parcurga istoria medicala si sa vada ce sechele si traume pot aparea in absenta vaccinarii.

Principalele declaratii:

„Acoperirea vaccinala este una buna in judetul Bacau, intre 80% si 90%, cu mici diferente intre urban si rural, iar acest lucru a reusit sa ne ofere protectie mai ales acum, in plina epidemie de rujeola. La nivelul judetului, la copiii de peste cinci ani si chiar mai mari, refuzul parintilor este pe primul loc intre motivele de nevaccinare, urmat de contraindicatiile medicale si neprezentarea,” a declarat dr. Anca Dancau, sef compartiment Supraveghere si Control Boli Transmisibile, Directia de Sanatate Publica Bacau.

„Populatia refuza cu mare usurinta vaccinarea. Medicii de familie informeaza constat despre beneficiile vaccinarii si riscurile ce pot aparea in absenta ei. La nivel national, exista resurse de informare corecte si complete ce pot fi accesate, ” a declarat dr. Anca Deleanu, presedinte – Societatea Natională de Medicina Familiei, Filiala Iasi.

„Medicii se vaccineaza. Este un adevar si o practica constanta in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau. Acesti specialisti sunt in masura sa informeze despre procesul de vaccinare si vaccinuri. Spun asta pentru ca sursele de informare sunt extrem de importante. Asa cum alegem cea mai buna gradinita pentru copil trebuie sa alegem corect si pentru sanatatea lui, ” a declarat dr. Ioana Dinu, director medical, Spitalul Judetean de Urgenta Bacau.

„Cei care se opun vaccinarii copiilor lor nu detin informatii corecte. Curentul antivaccinist ar trebui sa se uite cu atentie in istorie si sa studieze evolutia epidemiilor ce au facut ravagii. Deficientele in aprovizionarea cu vaccin sunt stiute, insa recomandarea de vaccinare ramane una ferma. O parte dintre motivele pentru care parintii au refuzat vaccinarea ROR si pe care le-am identificat in practica de zi cu zi sunt cele religioase si informarea gresita de pe internet, ” a declarat dr. Marilena Caliman, SNMF Bacau.

„Cred in rationamentul medicinei moderne, acela de profilaxie, pentru ca este mai usor sa previi decat sa tratezi. Fac parte dintr-o categorie de parinti care crede in vaccinare si vaccinuri. Daca vrem sa avem o societate sanatoasa trebuie sa incepem sa ne informam corect si sa avem incredere in specialisti,” a declarat Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacau.