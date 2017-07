Autostrada 7: Nouă oferte pentru proiectarea drumului de mare viteză Ploieşti – Buzău. Ultima zi și pentru Focşani – Bacău

După 14 amânări, au fost depuse ofertele pentru primul tronson din noua şosea ce va lega Capitala de Moldova, anunță economica.net.

Nouă ofertanţi s-au înscris în cursa pentru proiectarea drumului de mare viteză Ploieşti – Buzău, contract estimat la 23 de milioane de lei.



Ofertele pentru „Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Ploieşti – Buzău”:

1. ACCIONA INGENIERIA SA

2. CONSITRANS SRL

3. Asocierea RINA CONSULTING SPA – RINA CONSULTING EAST EUROPE SRL- VIAPONTE ROM SRL

4. Asocierea EGIS ROMANIA SA – EGIS INTERNATIONAL SAS

5. Asocierea SC ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL – SC METROUL SA – SC ISPCF SA

6. Asocierea ROMAIR CONSULTING SRL – SC DOHWA ENGINEERING CO LTD

7. Asocierea EUROCERAD INTERNATIONAL SRL – 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA SPA

8. Asocierea SEARCH CORPORATION SRL – SC BEST CONSULTING & DESIGN SRL – SC FORMIN SA

9. Asocierea TRACTEBEL ENGINEERING SA – EXPERT PROIECT 2002 SRL – TRANSPROIECT 2001 SA

Dacă pentru tronsonul Ploieşti – Buzău ultimul termen de depunere a ofertelor a fost 6 iulie, pentru Focşani – Bacău a fost miercuri, 12 iulie, iar pentru Buzău – Focşani este joi, 13 iulie.

Din cauza contestaţiilor, termenul pentru depunerea ofertelor a fost amânat chiar şi de 15 ori, în cazul tronsonului Buzău – Focşani, iar în cazul Bacău – Paşcani procedura a fost suspendată.

Noua şosea de 327 kilometri dintre Ploieşti şi Paşcani apare în Master Plan ca DX5 Siret Expres şi are ca perioadă de implementare 2016 – 2020, cu un cost al construcţiei estimat de 1,35 miliarde de euro. (sursa: economica.net)