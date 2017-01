Apel umanitar pentru doctorul Olinic. Chirurgul are nevoie urgentă de sânge UPDATE

Doctorul băcăuan Ciprian Dimitrie Olinic este internat, în comă, în urma unei septicemii, la Spitalul Universitar București. Pe rețelele de socializare, se afirmă că renumitul doctor are nevoie urgentă de sânge grupa 0Rh+. Donatorii se pot adresa atât Spitalului Universitar București, cât și Spitalului Județean Bacău.

Fiica doctorului Olinic, Mara Simina, a postat pe Facebook următorul mesaj: «Va rog frumos, dacă aveți cunoștințe în București sau Bacău care au grupa de sânge 0 Rh+, sa meargă sa doneze pentru tatăl meu, Olinic Ciprian Dimitrie, internat la spitalul Universitar din București. Puteți dona și la spitalul județean Bacău. Mulțumesc anticipat. Puteți dona și dacă nu aveți grupa aceasta, întrucât se poate „da la schimb”. Este nevoie foarte mare».

UPDATE: Un apel asemănător a făcut și Adrian Popa, directorul Spitalului Județean Bacău. După ce a donat sânge, el a scris pe Facebook următorul apel: „Fie ca vrem sau nu, fiecare din noi trece, in viata, printr-un moment de regret in care afirmam cat se poate de constient, ca am fi fost in stare sa dam o parte din noi pentru a pastra pe cineva drag mai mult timp aproape. Dragi colegi, prieteni, putem amana acel sentiment de regret oferind acum o particica infima din noi pentru a ajuta un coleg si prieten in persoana domnului doctor Ciprian Olinic. Centru de transfuzii Bacau va asteapta pentru a deveni donator. Eu am facut-o, hai si tu!”