Apel umanitar al unei foste jurnaliste, pentru sora sa bolnavă

Simona Calustian, fostă jurnalistă și realizatoare în Bacău, face un apel umanitar pentru sora sa, de 49 de ani, care a primit recent un diagnostic extrem de grav:

A J U T O R!!

Cu capul sus, dar din adancul inimii mele… eu, Pusa, Simona..sau cum ma mai stiti… cer…

AJUTOR!

Acesta e cel mai greu mesaj pe care l-am scris vreodata, si care il arunc azi in unda Facebook, dupa zile intregi in care am disimulat si am asteptat cu speranta, o sansa reala …

pentru VIATA SURORII MELE!

O cheama Cristina si la doar 49 de ani, acum 4 saptamani, dupa o durere crunta de cap si spate, si o pleoapa cazuta a doua zi dimineata…ea insasi fiind medic, s-a dus la urgenta pentru analize si computer tomograf.

Diagnosticul a fost implacabil:

CANCER PULMONAR CU CELULE MARI,

STADIUL 4, TERMINAL!

Din acea zi viata mea s-a schimbat. Am trecut de la soc la furie, de la neputinta inapoi la speranta, am plans singura, am plans cu nepotii mei ( cei 2 copii ai surorii mele), am plans cu toti membrii familiei..apoi am facut toti scut comun in jurul ei, furand din hotararea ei de a LUPTA!

In cateva zile au aparut metastazele..peste tot, pe corpul ei mic. 3 biopsii si 6 medici oncologi ne-au spus ca din pacate..”viata ei este contra-cronometru”.

In cautarea noastra febrila a aparut si o solutie, un program-studiu in Romania, in care te inscrii „cobai” pentru a putea beneficia de tratamentul cu imunoterapie , singurul cu sanse de reusita pentru acest diagnostic.

Astepti sa vezi daca ai o anume gena, daca nu ai mutatii… si apoi…

TRAGEREA LA SORTI A UNUI CALCULATOR!

50% primesc tratamentul

50% NU.

Si AZI calculatorul NU A TRAS la sorti viata surorii mele.

SA-L IA NAIBA DE CALCULATOR!

CRISTINA TREBUIE SA TRAIASCA!

Am cazut dar ne-am repliat rapid, ptr ca ceasul ticaie, si am gasit dozele miraculoase de KEYTRUDA ( pentru imunoterapie) la o companie in Bucuresti.

Toata familia e in frontul de lupta!

Toti pentru Cristina!

O lupta care costa 20.000 lei/luna (2 doze de Ketruda +tratamentul de suport).

O batalie de lunga durata, luna dupa luna…o batalie cu multe zerouri.

Si daca pentru aceste ZEROURI de care depinde VIATA surorii mele, trebuie sa fac orice…fac orice!

Chiar si sa cer AJUTOR pe Facebook.

A J U T O R!

si………multumesc!❤️

Orice mica donatie inseamna o picatura de viata pentru sora mea si un loc pe veci in inima mea.

Se poate face pe numele meu:

TURCULET CALUSTIAN CARLOTA SIMONA

La BRD- Groupe Societe Generale, sucursala Bacau, in urmatoarele conturi:

In lei:

IBAN RO91BRDE040SV03733330400

In euro:

IBAN RO89BRDE040SV61516270400

SWIFT BRDEROBU

In dolari:

IBAN RO48BRDE040SV75629620400

SWIFT BRDEROBU