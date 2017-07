Apel de selecție versiune simplificată pe Măsurile M5/6B Dezvoltarea Comunității Locale și M6/6B Investiții în Infrastructura Socială

Data lansarii apelului de selectie: 24.07.2017

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURILE

M5/6B DEZVOLTAREA COMUNITATII LOCALE SI M6/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA

Masuri lansate: Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA anunta lansarea, in perioada 24.07.2017 – 26.09.2017 , a unor apeluri de selectie pentru urmatoarele masuri:

M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale , sesiunea nr.1/2017, apel de selectie nr. 1/2017

, sesiunea nr.1/2017, apel de selectie nr. 1/2017 M6/6B Investitii in infrastructura sociala , sesiunea nr.1/2017, apel de selectie nr. 1/2017

Beneficiarii eligibili ai Masurii M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale cuprind autoritatile publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori si formele asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii), inclusiv forme asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii) care au beneficiat de finantare pe Masura M7/6B Promovarea formelor asociative in contextul valorificarii mostenirii culturale. Beneficiarii eligibili ai Masurii M6/6B Investitii in infrastructura sociala cuprind administratiile publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritati executive din UAT organizate la nivel de comuna/oras/municipiu (oras sau municipiu pana in 20.000 locuitori), unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate, organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii, inclusiv organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii care au beneficiat de finantare pe Masura M7/6B Promovarea formelor asociative in contextul valorificarii mostenirii culturale, culte recunoscute de lege si, totodata, GAL ULMUS MONTANA, pentru operatiunile de interes public ce vizeaza infrastructura sociala, pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese.

Fondurile disponibile pentru masurile lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 632.256,02 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 52.700 euro.

Masura M6/6B Investitii in infrastructura sociala: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 121.070,30 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 60.600 euro.

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Atat in cazul Masurii M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale, cat si in cazul Masurii M6/6B Investitii in infrastructura sociala proiectele se vor depune pana la data limita 26.09.2017 la sediul GAL ULMUS MONTANA din localitatea Beresti-Tazlau, sat Tescani – Caminul Cultural Tescani – Corp B, judetul Bacau, in intervalul orar 8.00 – 16.00, in fiecare zi lucratoare.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor lansate sunt cuprinse in ghidurile solicitantului elaborate de GAL pentru masurile M5/6B Dezvoltarea comunitatii locale si M6/6B Investitii in infrastructura sociala, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galulmusmontana.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0744.543.733 (Isaila Nadia – Manager), e-mail: galulmusmontana@yahoo.com, pagina web www.galulmusmontana.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL ULMUS MONTANA pe suport tiparit.

Prezentul apel de selectie a fost aprobat de cate Consiliul Director al Asociatiei G.A.L. Ulmus Montana, conform Deciziei Consiliului Director nr. 448/12.07.2017.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.