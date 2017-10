Apel de selecție versiune simplificată pe Măsurile M3/3A Exploatații agricole și Procesare și M4/6A Investiții în activități non-agricole

Data lansarii apelului de selectie: 31.10.2017

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURILE

M3/3A EXPLOATATII AGRICOLE SI PROCESARE SI M4/6A INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE

Masuri lansate: Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA anunta lansarea, in perioada 31.10.2017-04.12.2017, a urmatoarelor apeluri de selectie proiecte:

apel de selectie nr. 1/2017 pe Masura M3/3A Exploatatii agricole si procesare

apel de selectie nr. 1/2017 pe Masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole

Beneficiarii eligibili ai Masurii M3/3A Exploatatii agricole si procesare cuprind:

– pentru investitiile in exploatatiile agricole (detaliate, in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctul a): Fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4, ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA si care desfasoara o activitate agricola, inclusiv tineri fermieri care au accesat Masura M2/2B Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA.

– pentru investitiile in procesarea/marketingul produselor agricole (detaliate, in ghidul solicitantului, la Capitolul 5, punctul b): Intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari), cooperativele si grupurile de producatori

Beneficiarii eligibili ai Masurii M4/6A Investitii in activitati non-agricole cuprind:

Micro‐intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou‐infiintate (start‐ups) din spatiul rural;

Fermierii sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) inclusiv tineri fermieri care au accesat Masura M2/2B – Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro‐intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

Fondurile disponibile pentru masurile lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura M3/3A Exploatatii agricole si procesare: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 423.746,06 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 70.625,00 euro.

Masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 659.160,53 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 100.000,00 euro.

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 04.12.2017, la sediul GAL ULMUS MONTANA din incinta Casei de Cultura Buhusi, et.1, ors. Buhusi, str. Nicolae Balcescu, nr.1, jud. Bacau, in intervalul orar 8.00 – 16.00, in fiecare zi lucratoare.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor lansate sunt cuprinse in ghidurile solicitantului elaborate de GAL pentru masurile M3/3A Exploatatii agricole si procesare si M4/6A Investitii in activitati non-agricole, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galulmusmontana.ro. Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0744.543.733 Nadia Isaila – Manager, e-mail: galulmusmontana@yahoo.com, pagina web www.galulmusmontana.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL ULMUS MONTANA pe suport tiparit.

Prezentul apel de selectie a fost aprobat de cate Consiliul Director al Asociatiei G.A.L. ULMUS MONTANA, conform Deciziilor Consiliului Director nr. 695/23.10.2017 si 700/23.10.2017.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.