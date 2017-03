Anunț concurs pentru post contractual

UAT COMUNA ZEMEȘ cu sediul in: loc. Zemeș, str.Principală, nr 200, jud Bacău, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- coordonator personal de specialitate – post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, sau/ respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– vechime in specialitatea studiilor – minim 5 ani

– cursuri de specializare/perfectionare in domeniul managementului serviciilor sociale si de asistență socială

– experientă in domeniul asistentei sociale – minim 2 ani

– cunostinte operare calculator – nivel mediu

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 05.04.2017, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Zemeș

Proba de interviu va fi comunicată data, odată cu afisarea rezultatelor la proba scrisă

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 28.03.2017, la sediul UAT Comuna Zemeș

Date contact: tel 0234383037

Share this post: Google+