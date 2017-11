Anunț – Concurs ocupare posturi vacante la Primaria Bacău

Primaria Municipiului Bacau cu sediul in Bacau str.Marasesti nr.6, organizeaza la sediul institutiei concurs in data de 06.12.2017 ora 10,00 proba scrisa si interviul in data de 11.12.2017 pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante :

Sectia Utilaje si Servicii Tehnice – Directia Salubrizare, Agrement, Parcuri

– Sofer – treapta profesionala I

Conditii de participare;

– studii – medii;

– vechime – 3 ani

– permis – conducere categoria B,C,E

Sectia Parc Auto,siguranta circulatiei – Directia Drumuri Publice

– Sofer treapta profesionala I

Conditii de participare;

– studii – minim 10 clase ;

– vechime – 3 ani

– permis – conducere categoria B,C,

– Magaziner – treapta I

Conditii de participare;

– studii – minim 10 clase ;

– vechime – 3 ani

– permis – conducere categoria B

Dosarele de concurs se vor depune la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ- cam 25 in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in presa. Informatii suplimentare la sediul institutiei sau pe site https://municipiulbacau.ro/primaria/locuri-de-munca/