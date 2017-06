Agricola a lansat, ieri, o investitie de 10 milioane de euro

Compania Agricola Bacau, principalul producator de carne de pasare si produse din carne de pasare din România, a relansat ieri, 16 aprilie, activitatea de abatorizare ca urmare a finalizarii proiectului de modernizare a Abatorului de pasari. O bijuterie, pe care si-au dorit-o Uniunea Europeana si, evident, Agricola, comandata in urma insistentelor inspectorilor de mediu care au sesizat vechimea si neperformantele vechiului abator. Un pas, pe care numai Agricola stie cum l-a facut, nu usor, nu simplu, ci trecut, ca orice investitie importanta, prin furci caudine. Turul de forta majora a fost demonstrat de Agricola dupa ce inclusiv factorii de control si coordonare a programelor de Mediu au insistat ca aceasta investitie sa intre pe rol, dar dupa ce furnizorii de utilaje au reusit sa vina, din Europa, cu tot echipamentul necesar, dupa dezghetarea finantarilor din Programul Sapard. Destul de complicat! Doua treimi din efortul de finantare apartine Agricolei, o treime fondurilor europene. Cheia a fost bagata in „contact”, ieri, simbolic, de presedintele Gheorghe Antochi, in prezenta unei numeroase asistente, in care i-am recunoscut, dintr-o ochire, pe Claudiu Serban, prefectul judetului, pe Romeo Stavarache, primarul bacaului, direftori si reprezentanti ai unor instritutii si firme bacauane, corpul tehnic de elita al Agricola, colaboratorii externi, romani sau straini si ziaristi.

Se taie 8.000 de pui pe ora

Abatorul de pasari asigura, în momentul de fata, un nivel ridicat de tehnicitate si modernitate pentru obtinerea produselor din carne de pasare la standarde europene de igiena, de calitate si de protectie a mediului. Capacitatea de sacrificare a crescut de la 6.000 la 8.000 de pui, pentru o productie anuala de circa 35.000 de tone în viu. Principalele obiective urmarite prin proiectul de modernizare a Abatorului de pasari se refera la indeplinirea cerintelor sanitar-veterinare, de protectie a mediului, de bunastare a animalelor, de aplicare a celor mai bune tehnici disponibile impuse de legislatia româneasca si de cea comunitara si altele. Agricola urmareste o schimbarea treptata a structurii de productie pentru valorificarea carnii de pasare în proportie de circa 70 – 80% în stare refrigerata, diferenta fiind reprezentata de carnea congelata.

Olanda si Anglia s-au mutat la Bacau

Gheorghe Antochi i-a avut, ieri, alaturi, pe cei care au lucrat in linia intii a acestei mari investitii. Ei sint Marco Solleveld, de la Stork Food System,, Pieter Dilemann, de la Aqua, si Rene Wouters, de la Nawi, Olanda. Au mai fost Cristian Ciornei, de la Riva, Ion Sterpu, de la ABC Agrofood, si gheorghe Ciprian, de la Schultz. In sala i-am vazut pe Corneliu Saftiuc, de la Conbac Bacau, echipa sa si alti constructori de la Profinstal, Milibuz, Amici, Elrom, Enorgo Bit Bacau, Agriconstruct, megaprex si proiectanttul Vlad Virtaci. „Investitiile în protectia mediului au constituit un pilon foarte important în cadrul acestui proiect de modernizare – a spus Gheorghe Antochi -, introducindu-se cele mai bune tehnici disponibile privind gestionarea si neutralizarea deseurilor din abatorizare, de catre o unitate specializata. În acelasi timp, am amenajat o Statie de epurare care realizeaza tratarea apelor uzate, astfel încit apa tratata poate ulterior reintra în circuitul natural. Numai investitia pe componenta de mediu s-a ridicat la peste un milion de euro”.

Salariatii spectatori

Abatorul modernizat de la Agricola are o capacitate rapida de refrigerare a carnii de pasare, prin care se obtine o temperatura de 2 – 3 grade Celsius pe os, fapt care permite mentinerea neschimbata a proprietatilor organoleptice ale carnii. Transarea în piese anatomice se poate executa în multiple variante, sistemul logistic de transport este automatizat catre zonele de ambalare, paletizare, lotizare si expeditie si se elimina manipularile, iar sistemul informatic integrat asigura urmarirea parametrilor tehnologici si pregatirea comenzilor pe clienti în timp real. De asemenea, spatiile sociale sint amenajate si dotate astfel încit sa asigure conditiile sanitar-veterinare si de confort corespunzatoare pentru salariati. Cu noua investitie, Agricola isi propune sa sa asigure cresterea cotei de piata pina la 20%, în urmatorii trei ani.