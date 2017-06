Agresorul din microbuz a fost expertizat psihiatric

El va rămâne internat încă o săptămână la Psihiatrie, până când medicii vor da verdictul final.

Bărbatul din Buhuşi care şi-a măcelărit soţia într-un microbuz a fost adus ieri la Serviciul de Medicină Legală Bacău pentru efectuarea unei expertize psihiatrice. La intrarea în sediu, Viorel Panaite a izbucnit în plâns, însă nu a vrut să declare nimic din ceea ce s-a petrecut în acele clipe de groază. Nici în faţa comisiei nu a fost prea vorbăreţ, singurul lucru pe care l-a spus a fost că nu îşi poate explica ce a fost în capul lui în acele momente.

După ce l-au audiat, medicii au stabilit ca pacientul să fie internat la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean Bacău până săptămâna viitoare, când urmează să fie reexaminat.

Panaite a fost arestat preventiv luni, sub acuzaţia de tentativă de omor, după ce, cu o seară înainte, şi-a înjunghiat soţia într-un microbuz, cu peste 20 de lovituri de cuţit. Pe baza diagnosticul pus de medicii specialişti, legiştii au stabilit că femeia are nevoie de 30-35 de zile de îngrijiri şi că loviturile primite au fost de natură a-i pune viaţa în primejdie. (Florin C.)