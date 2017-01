Actrita Maria Ploae, la zi aniversara

Cunoscuta actrita de teatru si film Maria Ploae implineste, astazi, frumoasa virsta de 60 de ani. Nascuta la 19 februarie 1951 pe Valea Berheciului (satul Dealu Perjului, jud.Bacau), a fost primul copil din cei cinci ai familiei Tache Giugaru si Victoria Pavelia. Descopea mirajul scenei de pe cind era la gradinita, astfel ca la doar 5-6 ani era considerata unul dintre cei mai talentati copii ai locurilor, mostenind inclinatiile artistice de la mama sa, care o perioada, a interpretat diverse roluri pe scena Caminului Cultural din localitate. Cind a implinit 12 ani, a fost luata la Bucuresti de sora mamei ei, Elena, si sotul acesteia, Ion Ploae, care mai tirziu o va infia, devenind Maria Ploae. In anul 1972, reuseste admiterea la IATC, obtinind unul dintre cele cinci locuri scoase la concurs, la clasa de actorie a profesorului Octavian Cotescu, unde i-a avut colegi de clasa pe Horatiu Malaele, Dan Condurache, Radu Vaida si Rozina Cambos. Inca din vremea studentiei, este descoperita de renumitul regizor Sergiu Nicolaescu, care ii va oferi rolul Dra. Jugu din filmul de actiune dupa romanul lui Vintila Corbu, „Un comisat acuza” (1973), iar regretatul regizor Mircea Veroiu, ii va incredinta trei ani mai tirziu, rolul Sida, dupa romanul „Mara” de Ioan Slavici, un rol interpretat cu sensibilitate si multa delicatete in filmul „Dincolo de pod” (1976), alaturi de alte mari nume ale teatrului si filmului romanesc: Irina Petrescu, Leopoldina Balanuta, Petrica Gheorghiu, Ion Caramitru, Mircea Albulescu. A mai jucat in „Pintea”, „Dumbrava minunata”, „Toamna bobocilor”, „Intoarcerea din iad”, „Cuibul de viespi”, iar Nicolae Margineanu- regizor de teatru si film, cel care ii va deveni sot din 1976, ii incredinteaza rolul din „Stefan Luchian” (1981) si „Undeva in Est” (1991), frumoasa si inconfundabila actrita, devenind o aparitie remarcabila atit pe scenele marilor teatre bucurestene, cit si pe platourile de filmare. Detinatoare a premiului AUR (Best Actress- Premiul pentru interpretare rol principal feminin) pentru interpretarea din filmul „Binecuvintata fii, inchisoare” (2002), Maria Ploae, continua sa joace in film, teatru si filme/seriale TV. Pe linga faptul ca este o sotie fericita, actrita este si mama a trei copii: Ana Margineanu- regizor de teatru si film, Nicolae Margineanu Jr., absolvent al Facultatii de Multimedia si Oana Maria Margineanu, actrita care a debutat in filmul tatalui, ca fiica mamei, in drama „Logodnicii din America” (2007). (Romulus Dan BUSNEA)

