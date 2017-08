Activele de la Bere Lichior Mărgineni au fost cumpărate de firma Popas Trebeș, acționar la Pambac

Activele fabricii de bere din Bacău, societatea Bere Lichior Mărgineni, una dintre cele mai vechi din România, au fost cumpărate, prin licitație publică, de societatea Popas Trebeș Bacău, controlată de omul de afaceri Eusebiu Guțu. Cumpărătorul este un nume cunoscut cititorilor noștri după preluarea celei mai importante fabrici de morărit și panificație din Moldova, Pambac Bacău, tranzacție efectuată de Popas Trebeș împreună cu partenerul său, Confert Bacău, și considerată de presa de specialitate evenimentul anului 2012 în domeniu.

Petru DONE

Lichidatorul judiciar, firma Insolventexpert SPRL Bacău, a anunțat licitația publică de vânzare la Bere Lichior acum un an. Oferta a fost formulată „în bloc”, pentru întregul complex, format din teren pentru curți și construcții (aproape 114.000 mp), clădiri și utilități construite pentru procesul de fabricare a berii. Nici lichidatorul, nici cumpărătorul, nu au dezvăluit prețul tranzacției, dar licitația a plecat, inițial, de la șase milioane de euro, fără TVA, cu o garanție de participare de două milioane de euro. Numai caietul de sarcini al licitației costa 10.000 de lei. S-au mai scos la vânzare și câteva echipamente din procesul tehnologic al fabricii, mijloace de transport și materiale de construcții, care au ajuns la un preț de pornire total de aproape un milion de lei.

Au fost căutați cumpărători cu potențial și serioși

„Am contactat mai multe grupuri și consorții, inclusiv din străinătate, investitori cu potențial și interesați să păstreze profilul fabricii – ne-a declarat reprezentantul firmei lichidatoare. Bere Lichior Mărgineni a fost în reorganizare, stare prelungită cu un an, dar neîncheiată cu succes, deoarece fabrica producea pierderi din exploatare. Atunci, s-a deschis procedura de faliment, cu efectele sociale de rigoare, cu disponibilizări de personal etc. Am reangajat doar 15 – 20 de oameni, pentru paza obiectivului, pentru lucrări de contabilitate și altele. Am încercat să vindem unor firme mari, dar nu s-a reușit.” Nici pe piața imobiliară nu mai era interesul de dinainte de criza economică. Nici activele, nici utilajele fabricii nu mai prezentau interes, ultimele fiind la nivelul anilor ’80.

Astfel, inevitabil a scăzut prețul de vânzare. „Din start am pus o garanție mare pentru participarea la licitația publică, pentru a evita intermediarii sau participanții care intră în joc numai pentru bloca procesul – au precizat cei de la Insolventexpert. Așa, cine își permitea o garanție mare putea fi un cumpărător serios.” Singurul participant, în asemenea condiții, a fost societatea Popas Trebeș, care și-a adjudecat fabrica. Prețul a fost plătit integral, iar banii sunt în așa-numitul «cont de avere» și urmează a fi distribuiți creditorilor înscriși la masa credală, conform planului de distribuție aprobat de ei.

Principalul creditor al fabricii de bere este statul, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP) Bacău. „Cumpărătorul – a opinat directorul executiv al acestei instituții, Mircea Muntean – este o firmă serioasă. Nu știm ce va face cu noul obiectiv, noi ne-am bucura să reia producția de bere. La Bacău se fabrica o bere foarte căutată pe piață, dar societatea a acumulat datorii foarte mari. La un moment dat, noi, principalul creditor, am reeșalonat suma care se cuvenea bugetului statului. Fabrica nu a putut ține, însă, pasul. După ce fabricația a fost repornită, un timp, nu a mai dat nimic la buget și am fost nevoiți să cerem falimentul. Avem de încasat sute de milioane de lei. Cumpărătorul de acum a preluat numai activul, nu și datoriile pe seama acestei afaceri.”

Privatizare de poveste

Societatea Bere Lichior Margineni a fost privatizată și preluată de Altun Maya Istanbul din Turcia (devenită ulterior Nicoren LLC) în toamna anului 1998. În perioada 1999 – 2001 au fost acumulate datorii de peste 600 de miliarde de lei (vechi, moneda de atunci) la creditori, inclusiv la bugetul de stat. Pe această bază, a fost declanșată procedura de reorganizare judiciară și a falimentului, prin constatarea stării de insolvență, în primăvara anului 2003.

Începuturile fabricii se regăsesc în anul 1895, atunci când a fost înființată în Bacău o fabrică de spirt. În 1966 a fost dată în funcțiune Fabrica de Bere. A ajuns la o capacitate de 400.000 – 480.000 de hectolitri pe an, dar se fabricau și spirt alimentar, lichioruri și drojdie (alimentară și furajeră). Erau, practic, cinci fabrici, cu circa 1.200 de salariați.