Accident la Valea Budului soldat cu 7 victime, dintre care 3 copii

Sapte persoane, intre care trei copii, au fost ranite, luni la pranz, in urma unui accident produs pe DN 2G, in judetul Bacau, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, traficul in zona fiind blocat cateva zeci de minute.

Accidentul a avut loc in localitatea bacauana Margineni, doua masini in care se aflau noua persoane intrand in coliziune. La fata locului au ajuns doua echipaje SMURD si doua salvari de la Serviciul Judetean de Ambulanta.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Andrei Grecu, a declarat pentru News.ro ca, in urma impactului, sapte persoane, intre care si trei copii, au fost ranite, fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau.

Unul dintre raniti se afla in stare mai grava, avand o rana la cap. Grecu a precizat ca soferii celor doua masini nu au necesitat transportul la spital. Traficul pe DN2G Bacau – Comanesti, in zona producerii accidentului, a fost blocat cateva zeci de minute, insa in prezent se circula normal. (sursa: Pro Tv)